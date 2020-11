Ten projekt odmieni nabrzeże Odry Południowej we Wrocławiu

Nad brzegiem Odry Południowej we Wrocławiu powstaje apartamentowo-biurowy kompleks, stanowiący miks nowoczesnej architektury oraz pieczołowicie restaurowanych zabytkowych zabudowań. Projekt inwestycji stworzyło studio Chamielec Architekci.

Inwestycja w centrum Wrocławia, realizowana przez Grupę i2 Development, wkracza w finalny etap realizacji. Kompleks, ze 139 lokalami mieszkalnymi, 5 tys. mkw. powierzchni biurowej i 2,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej, zostanie oddany do użytkowania w połowie 2021 roku.

Księcia Witolda 46 powstaje na działce zlokalizowanej w południowej części Kępy Mieszczańskiej, nad brzegiem Odry Południowej, naprzeciw Bulwaru Staromiejskiego, flagowej inwestycji i2 Development. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu mostu Sikorskiego oraz bliskości ul. Romana Dmowskiego inwestycja jest doskonale skomunikowana z centrum oraz innymi rejonami Wrocławia.

W ramach projektu Księcia Witolda 46 powstają dwie 11-piętrowe wieże apartamentowe z lokalami usługowymi w parterach, zlokalizowanych od strony planowanego bulwaru nad Odrą oraz przeszklony budynek biurowy, zamykający narożnik bulwaru od ulicy Mostowej. Budynek biurowy tworzy pierzeję zabudowy wraz z restaurowanym w ramach projektu budynkiem zabytkowego, średniowiecznego spichlerza, który jest adaptowany na cele biurowe i usługowe.

– Księcia Witolda 46 to kwartał współczesnej zabudowy wielkomiejskiej o nowoczesnej architekturze otwierającej się na rzekę, stanowiący spójną całość z restaurowanym budynkiem zabytkowego spichlerza. Ten cenny obiekt zostanie przywrócony do życia zarówno pod względem odtworzenia i restauracji formy budynku, jak i poprzez wprowadzenie do niego nowych funkcji użytkowych, nadając kompleksowi Księcia Witolda 46 wyjątkowego charakteru – komentuje Arkadiusz Chamielec z odpowiedzialnego za projekt inwestycji studia Chamielec Architekci.

W ramach części mieszkaniowej inwestycji, w dwóch wieżach o łącznej powierzchni 9,4 tys. mkw., powstaje 139 apartamentów (o metrażu od 22 do ponad 200 mkw.) oraz 20 lokali usługowych. Budynki wyróżniają jasne, nowoczesne elewacje, z dużymi płaszczyznami przeszkleń, podkreślające prestiżowy charakter inwestycji. Budynki górują nad wodami przepływającej w bezpośredniej bliskości zabudowy Odry, zapewniając mieszkańcom wyjątkowy widok na rzekę i panoramę Starego Miasta z doskonale doświetlonych mieszkań oraz okalających budynek przestronnych tarasów. Największe apartamenty, zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach, oferują widok na trzy strony świata. Wnętrza budynku, wykończone z wykorzystaniem betonu, metalu i kamienia, łączą klasyczne, ponadczasowe piękno z nowoczesnymi akcentami.