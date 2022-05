Ten tunel połączy dwie warszawskie dzielnice. Jest porozumienie w sprawie budowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie podpisanego w maju z miastem porozumienia, wybudują konstrukcję tunelu pod Warszawą Wschodnią, w trakcie modernizacji stacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy porozumienie w sprawie budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia pod stacją Warszawa Wschodnia.

Nowy ciąg komunikacyjny pod stacją to długo oczekiwane połączenie dwóch dużych warszawskich dzielnic.

W tunelu pod stacją przewidziano: drogę, linię tramwajową, chodnik, ścieżkę dla rowerzystów.

W 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia oraz odcinka do Warszawy Centralnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie podpisanego w maju porozumienia, wybudują konstrukcję tunelu pod Warszawą Wschodnią, w trakcie modernizacji stacji. Przyjęte rozwiązanie umożliwi późniejsze zrealizowanie inwestycji drogowej bez konieczności ingerencji w infrastrukturę kolejową. Ograniczy to zmiany w ruchu kolejowym.

Tunel łączący warszawskie dzielnice

W tunelu pod stacją przewidziano: drogę, linię tramwajową, chodnik, ścieżkę dla rowerzystów. Planowane jest funkcjonalne połączenie przystanku tramwajowego ze stacją. Warszawa Wschodnia stanie się wygodniejszym węzłem przesiadkowym, łączącym kolej z komunikacją miejską. Nowy ciąg komunikacyjny pod stacją to długo oczekiwane połączenie dwóch dużych warszawskich dzielnic.

– Prace przewidziane na warszawskiej linii średnicowej do doskonała okazja do przebudowy ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w okolicach głównych stacji kolejowych Warszawy. Cieszę się, że udało się zawrzeć porozumienie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na budowę tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia pod Warszawą Wschodnią, ponieważ inwestycja ta znacząco poprawi komunikację na styku Pragi Północ i Pragi Południe, umożliwiając mieszkańcom sprawne podróże aglomeracyjne i dalekobieżne – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przebudowa linii średnicowej w Warszawie to jedno z najważniejszych zaplanowanych zadań kolejowych. Efektem inwestycji będą lepsze możliwości podróży pociągami aglomeracyjnymi i dalekobieżnymi przejeżdżającymi przez centrum Warszawy. Mieszkańcy i dojeżdżający do stolicy zyskają sprawniejszą i bardziej przewidywalną kolej. Przy okazji inwestycji na linii średnicowej – tam gdzie to jest możliwe, korzystnie zmienia się komunikacja drogowa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kiedy przetarg?

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują dokumentację projektową dla stacji Warszawa Wschodnia i linii średnicowej od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej. W 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia oraz odcinka do Warszawy Centralnej.

Inwestycja zapewni większe możliwości sprawnych połączeń dalekobieżnych i aglomeracyjnych. Warszawa Śródmieście zostanie rozbudowana i z przystanku zmieni się w stację. Dobudowane zostaną tory, poprawiona będzie dostępność do pociągów. Do przebudowy planowany jest przystanek Warszawa Ochota.