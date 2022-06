Testy iluminacji. Teatr Letni szykują na nową wizytówką Szczecina?

Kolejne testy iluminacji i ostatnie prace wykończeniowe w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. Jest szansa, że powstanie kolejna architektoniczna wizytówka Szczecina. Za przebudową teatru stoi pracownia Flanagan Lawrence.

Za nami kolejne testy iluminacji Teatru Letniego w Szczecinie.

System działa i jest gotowy na pierwsze wydarzenia, które już za kilka tygodni odbędą się na scenie w sercu Parku Kasprowicza.

Na obiekcie realizowane są ostatnie prace wykończeniowe. Trwają również próby i testy wszystkich instalacji, oraz rozpoczynają się odbiory cząstkowe. Minionego wieczoru przeprowadzone zostały kolejne testy iluminacji, tym razem połączone z dźwiękiem - podaje oficjalny portal miejski Szczecina.

Scenotechnika

Iluminacja obiektu składa się z około 600 opraw oświetleniowych świecących w stronę pokrycia dachu. Każda oprawa ma możliwość indywidualnego sterowania. System umożliwia tworzenie iluminacji statycznych oraz dynamicznych w dowolnym kolorze. Iluminacja to jeden z elementów skomplikowanego systemu scenotechniki, która będzie działać na obiekcie.

Test iluminacji w Teatrze Letnim w Szczecinie, fot. UM Szczecin - www.szczecin.eu

Dodatkowo amfiteatr wyposażony jest w instalację oświetlenia podstawowego składającego się z około 350 opraw świecących na widownię. One również posiadają możliwość indywidualnego sterowania oraz regulacji temperatury barwy od zimnej po ciepłą. W stopniach widowni zainstalowane są oprawy przeszkodowe w ilości około 220 sztuk. Ponadto amfiteatr wyposażony jest w rozbudowaną instalację technologii scenicznej składającą się min. z 70 wciągarek, na których można wieszać oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, oraz scenografię. Do wciągarek doprowadzone są przewody zasilające oraz sterujące co daje możliwość szybkiego montażu i podłączenia oświetlenia oraz nagłośnienia organizatorowi imprezy.

Teatr Letni im. H. Majdaniec, zlokalizowany jest w południowo – zachodniej części Parku Kasprowicza. Początki tego obiektu sięgają lat 30. XX wieku. To wtedy wybudowana została pierwsza scena parkowa w formie drewnianej estrady z rzędami drewnianych ławek. Amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu arch. Zbigniewa Abrahamowicza w 1974 r. nadając mu obecny kształt z charakterystycznym łukiem nawiązującym swoją formą do Gateway Arch w Saint Louis arch. Eero Saarinena. W roku 2000 Teatr doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni, a także częściowego remontu pomieszczeń podscenia. W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec”. Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.

Wykonawcą jest firma Adamietz Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 33 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.