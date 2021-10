Tętniące życiem, cyrkularne miasto w Norwegii: ta koncepcja zdobyła międzynarodową nagrodę

Jaka jest architektura przyszłości? Projektanci z norweskiego biura Kaleidoscope nordic zaprezentowali swoją wizję, która została nagrodzona w tegorocznej edycji konkursu A+Awards. Stworzona przez nich strategia dla norweskiego miasta Ulsteinvik zakłada kładzie nacisk na relacje społeczne, wielofunkcyjne obiekty i gospodarkę zamkniętego obiegu.

A+Awards to największy na świecie program nagród architektonicznych, wyróżniający najlepsze projekty z całego globu. Nagrody od dziewięciu lat przyznawane są przez największą na świecie platformę architektury i designu, amerykański portal Architizer. Projekt norweskiej pracowni Kaleidoscope nordic został wybrany spośród ponad stu nominacji z całego świata, zwyciężając w kategorii Model architektoniczny/Render (Architectural model/Render).

Projekt Powered by Ulsteinvik to strategia stworzona dla małego miasteczka na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Głównym założeniem projektowym było stworzenie miasta przyjaznego do pracy i życia, czerpiącego z dobrodziejstw natury.

Tętniące życiem smart-miasto

Koncepcja proponuje stworzenie bardziej zwartego centrum, które tworzyłoby przejrzystą tkankę miejską oraz nowego wielofunkcyjnego placu, otwierającego oś łączącą budynek Bjørndals Minne, będący terenem dziedzictwa kulturowego z morzem. Zdominowane przez ruch samochodowy centrum miasteczka przemieni się w tętniące życiem miasto, połączone z morzem, przyjazne dla pieszych, oferujące miejsca spotkań dla mieszkańców.

Istotnym aspektem koncepcji Powered by Ulsteinvik jest inteligentna sieć oplatająca całe miasto i wykorzystanie naturalnej energii. Stworzone w ramach projektu niebiesko-zielone konstrukcje wyposażone w moduły fotowoltaiczne, nazwane w projekcie smart-pergolami nie tylko produkują energię dla miasta, ale funkcjonują również jako nowe miejsca spotkań mieszkańców. Energię elektryczną dla lokalnej sieci wytwarzać ma również fasada budynku Smarthub – wielofunkcyjnego obiektu, mieszczącego w sobie funkcje ratusza, centrum biznesowe, ogólnodostępną kawiarnię, a także całodobowe laboratorium innowacji.

Ekologia i relacje społeczne

Projekt przewiduje powstanie nadmorskiej promenady, nazwanej niebieską ścieżką Blåtur. która przecina zaprojektowane wewnątrz mariny centrum aktywności. Krajobraz miasta uzupełnić mają tzw. Ogrody Pokoleniowe, w których zlokalizowane byłyby przedszkole, klub młodzieżowe, a także placówki służby zdrowia i domy opieki. Każdy z takich ogrodów ma swój własny wewnętrzny dziedziniec, zapewniając bezpieczną przestrzeń dla zabaw najmłodszych.

W nowej wizji Ulsteinvik nacisk położony został na ekologię, gospodarkę obiegu zamkniętego i relacje społeczne. I tak, na przykład, deszczówka pobrana z dachów budynków może być wykorzystana w mieszkaniach. Z kolei szara woda przenoszona jest do grządek na balkonach wspólnej szklarni miejskiej, Grow House. Co więcej, w Grow House, oprócz wspólnej szklarni zaplanowano również dużą kuchnię, w której mieszkańcy mogą się spotykać na wspólne gotowanie i posiłki, a także organizować inne spotkania towarzyskie.