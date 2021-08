The Moon Catcher - niezwykły projekt polskiego architekta na Biennale Architektury w Wenecji

The Moon Catcher to projekt polskiego architekta Piotra Śmiechowicza, który otrzymał kilka prestiżowych nagród architektonicznych. W tym roku został wystawiony na Biennale Architektury w Wenecji - Time Space Existence 2021, którego celem jest ponowne przemyślenie architektury i nowe sposoby życia oraz promowanie innowacyjnych podejść.

The Moon Catcher udostępnia dzienną przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą połączyć się na nowo z pięknem natury, uciec od niebieskiego światła ekranów i poczuć przyjemności, dedykowane ciału i umysłowi.

Tegoroczne Biennale Architektury to piąta edycja wystawy prezentowanej przez Europejskie Centrum Kultury, a projekt można oglądać w Palazzo Mora od 22 maja 2021 roku do 21 listopada 2021 roku. Od połowy lipca wystawa będzie również dostępna online na stronie www.timespaceexistence.com w formie wirtualnej wycieczki.

Piotr Śmiechowicz - polski architekt w Londynie

Piotr Śmiechowicz jest architektem z doświadczeniem w sztuce, architekturze i inżynierii budowlanej. Mieszkał i studiował w Polsce, Portugalii i Wielkiej Brytanii, poznając różne podejścia do projektowania i kultury. Podczas praktyki zawodowej w Polsce nabył doświadczenia w zakresie renowacji i przebudowy istniejących obiektów.

Obecnie Piotr zajmuje się projektowaniem i realizacją szeregu obiektów architektonicznych, od budynków użyteczności publicznej po projekty komercyjne i kulturalne w centrum Londynu. Po kilku latach zdecydował się otworzyć własną pracownię architektoniczną. Piotr studiuje również Professional Practice in Architecture Part 3 (ARB / RIBA) na UCL The Bartlett School of Architecture. Ponadto Piotr jest starszym wykładowcą na London South Bank University, współprowadzi pracownię projektową w ramach studiów magisterskich oraz zajęcia z konstrukcji budowli.

Piotr pracował nad kilkoma osobistymi projektami badawczymi dotyczącymi potencjalnego wykorzystania nowych energii oraz technologii w kontekście zrównoważonego rozwoju i psychologii percepcji, szczególnie związanych z zachowaniami człowieka oraz społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu architektury i urbanistyki na poczucie osamotnienia jak i izolacji. Niedawno przygotował dla studentów projekt badawczy zagadnień

przemysłu kosmicznego, aby zrozumieć potencjalne zastosowanie owych technologii na Ziemi. Jego zamiarem jest dalsze prowadzenie tych badań i eksploracja sposobów w jakich przemysł kosmiczny może mieć pozytywny wpływ na architekturę i w jaki myślimy o projektowaniu.

O projekcie The Moon Catcher