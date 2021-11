The Park Kraków w zgodzie z ideą biophilic design

Powstająca na krakowskim Podgórzu inwestycja biurowa The Park Kraków ma wprowadzić nową jakość na rynek. Deweloper White Star Real Estate zapowiedział, że do kompleksu wdrażana będzie idea biophilic design.

Biophilic design to kompleksowe podejście do projektowania, które wykorzystuje potencjał natury – roślinności, światła, wody i powietrza. Pozwala też na wielu płaszczyznach przywracać naturę do otoczenia człowieka. W The Park Kraków, wyłączono min. przestrzeń pomiędzy budynkami z ruchu samochodowego, tworząc strefy gdzie można odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu zieleni.

- Projektując The Park Kraków, przyświecał nam cel, by przestrzeń jaką oddajemy najemcom, była nie tylko innowacyjna, ale również skoncentrowana na potrzebach człowieka. Strategia biophilic design pozwala na realizację tych celów kompleksowo, zarówno jeśli chodzi o bezpośrednie otoczenie budynków, jak i aranżację wnętrz oraz do wykorzystanie powietrza i wody dla podniesienia komfortu osób przebywających w naszym Parku – mówi Bartosz Prytuła, Managing partner z White Star Real Estate.

Kompleks The Park Kraków powstaje z wykorzystaniem ekologicznych, certyfikowanych materiałów. Budynek ma nie tylko zapewnić jak największy komfort pracownikom, ale również optymalizację w zakresie zużycia mediów. W budynku znajdzie się system zarządzania BMS (ang. Building Management System), a także windy z napędem regeneracyjnym, oraz oświetlenie LED. Zastosowany zostanie również system detekcji wycieków wody, oraz oszczędna armatura, a odzyskana woda deszczowa będzie wykorzystana do podlewania zieleni.

- Obok innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań, przestrzeń biurowa będzie się cechowała doskonałą dostępnością dziennego światła, a cała przestrzeń – jej optymalizacja i organizacja ma się koncentrować na człowieku. Ekologiczny potencjał budynku, obok samej roślinności będzie też potwierdzony certyfikatem BREEAM – dodaje Bartosz Prytuła, Managing Partner z White Star Real Estate.

Krakowskie Podgórze, to nie tylko największa z historycznych dzielnic Krakowa, ale także najbardziej zielona część miasta. Zaledwie 600 metrów od kompleksu biurowego znajduje się też Zalew Bagry, a w bezpośredniej bliskości nowej inwestycji znajduje się też rozbudowana sieć ścieżek rowerowych i rekreacyjnych. Z myślą właśnie o osobach przyjeżdżających do pracy na jednośladach, w The Park Kraków powstanie strefa dla rowerzystów, gdzie znajdą się szatnie, prysznice i stojaki na rowery.

Powstające w ramach The Park Kraków obiekty będą wyposażone w inteligentny system parkowania, oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. O dobre samopoczucie pracowników zadba innowacyjny układ wentylacji wyposażony w Lampy UV, dzięki którym powietrze zarówno w przestrzeni biurowej, jak i w parkingu podziemnym będzie w 99,9% pozbawione zanieczyszczeń. W otoczeniu drzew, kwiatów i krzewów między budynkami powstaną również elementy małej architektury wykonane z naturalnych materiałów - drewna i kamienia, ale również domki dla jeży i ptaków oraz odpowiednia infrastruktura dla owadów. Tereny zielone zajmą łącznie 3 hektary.

Według wyników badań zawartych w raporcie Human Spaces: The Global Impact of Biophilic Design (BD) in the workspace – pracownicy, którzy mają dostęp w biurze do elementów naturalnych, byli o 15 proc. bardziej kreatywni, a ich produktywność była o 6 proc. wyższa od osób pracujących w tradycyjnych biurach. Z kolei badania przeprowadzone przez Uniwersytet Exeter pokazują, że osoby, które pracują wśród zieleni są o 15% bardziej wydajne, kreatywne i zmotywowane od tych, które w swoim otoczeniu są pozbawione roślinności.