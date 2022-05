The Upside Down na murach Wawelu. Niezwykły wizualny performace z okazji 4. sezonu Stranger Things

Tuż przed premierą 4. sezonu kultowego serialu Stranger Things na murach Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie odbyła się spektakularna projekcja inspirowana dziełem Netflixa. Z okazji premiery portale między Hawkins i Drugą Stroną pojawiły się w słynnych miejscach aż w 14 krajach.

Odkąd w 1983 roku w Hawkins w stanie Indiana dziewczynka o imieniu Jedenastka otworzyła portal między Hawkins i Drugą Stroną (przerażającym alternatywnym wymiarem, który istnieje pod powierzchnią miasteczka), podobne portale zaczęły otwierać się w innych, najbardziej niespodziewanych miejscach. Wczoraj można je było zobaczyć także w naszym świecie. Z okazji premiery Stranger Things 4 portale pojawiły się w słynnych miejscach aż w 14 krajach - w tym na murach krakowskiego Wawelu.

To wyjątkowe wydarzenie stanowi część globalnego projektu i zostało zainaugurowane projekcją na Empire State Building w Nowym Jorku. Następnie wrota do Drugiej Strony otworzyły się m. in. w Australii, Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Szwecji, Arabii Saudyjskiej czy Hiszpanii.

Wawel został wybrany nieprzypadkowo - to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych budowli w Polsce. Mury obronne zamku można postrzegać jako symboliczną granicę między światem baśni i legend, m.in. o smoku wawelskim, a światem zewnętrznym, co nasuwa naturalne skojarzenia z portalem do serialowej Drugiej Strony, który jest przejściem ze świata realnego do innego wymiaru.

Projekcję podziwiali licznie zebrani na Bulwarach Wiślanych mieszkańcy Krakowa, ale nie tylko! Pod Wawelem, na Moście Dębnickim i Grunwaldzkim zgromadzili się także fani Stranger Things z całej Polski.