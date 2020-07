The Warsaw Hub z pozwoleniem na użytkowanie. To projekt AMC Andrzej Chołdzyński

Kompleks wieżowców The Warsaw HUB otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Już w sierpniu zaczną się do niego wprowadzać pierwsi najemcy, a dla mieszkańców Warszawy otworzy się pasaż handlowo-usługowy i łącznik ze stacją metra. Za projekt The Warsaw HUB odpowiadała pracownia AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i centralnego odcinka II linii metra warszawskiego.

W ramach kompleksu The Warsaw HUB powstały trzy budynki wysokościowe: dwa 130-metrowe biurowce i 86-metrowa wieża hotelowa, połączone ze sobą wspólnym podium oraz podziemnym pasażem handlowo-usługowym. The Warsaw HUB powstał w najbardziej dynamicznie rozwijającej się części Warszawy – przy rondzie Daszyńskiego na Woli, u zbiegu ulic Towarowej i Prostej.

Wielofunkcyjna przestrzeń

Za projekt The Warsaw HUB odpowiadała pracownia AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i centralnego odcinka II linii metra warszawskiego. Cały kompleks liczy w sumie 113 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni. W dwóch bliźniaczych, 130-metrowych wieżach mieści się ok. 75 tys. mkw. najnowocześniejszej powierzchni biurowej. Trzeci, niższy wysokościowiec przy rondzie Daszyńskiego zajęły dwa hotele: Holiday Inn Express oraz pierwszy w Polsce Crowne Plaza, oferujące łącznie ponad 430 pokoi i apartamentów. Na jej ostatniej kondygnacji powstaje pierwszy w tej części Warszawy skybar z tarasem i widokiem na centrum Warszawy. W podium kompleksu znalazły się z kolei m.in. centrum konferencyjne, klub fitness oraz przestrzenie coworkingowe.

Na tym nie koniec. Na poziomie -1 powstał pasaż handlowy ze sklepami, usługami i gastronomią. Znajdzie się tam m.in. supermarket Biedronka, drogeria Rossmann czy restauracja McDonald’s. Będzie można się do niego dostać przez łącznik ze stacją metra rondo Daszyńskiego, podziemny parking lub z poziomu ulicy Towarowej przez lobby biurowca. Już w sierpniu zaczną się tam otwierać pierwsi najemcy.

– Projektując The Warsaw HUB zależało nam, aby był to obiekt samowystarczalny, w którym znajdą się wszystkie funkcje i usługi potrzebne biznesowi. Nie zapomnieliśmy też o mieszkańcach Warszawy, dlatego budynek posiada części ogólnodostępne, w których każdy będzie mógł zrobić zakupy, zjeść posiłek, napić się kawy czy zadbać o kondycję fizyczną – mówi Jarosław Zagórski z Ghelamco.

Pełen nowych technologii

The Warsaw HUB będzie też naszpikowany nowoczesnymi technologiami, które znacząco zwiększą komfort i bezpieczeństwo jego użytkowników. Najemcy budynku będą mieli do swojego użytku aplikację mobilną opracowaną przez wewnętrzy dział innowacji Ghelamco. Umożliwi ona m.in. dostęp do biura, rezerwację sal oraz wiele innych funkcjonalności. W sytuacji zagrożenia epidemicznego aplikacja poinformuje użytkowników czy budynek działa w tzw. trybie pandemii.

Zastosowane zostaną też najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą chronić najemców i ich pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa. W windach zainstalowane zostaną lampy UV, które skutecznie zdezynfekują ich przestrzeń.