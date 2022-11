To będą najbardziej energooszczędne biurowce w Polsce. Zaglądamy na budowę Eco City Katowice

Zespół budynków biurowych Eco City Katowice ma być najbardziej ekologicznym i przyjaznym użytkownikom kompleksem biurowym w Polsce. Sprawdziliśmy postępy prac budowlanych.

Konstrukcja pierwszych dwóch budynków Eco City Katowice realizowanych przez GPP osiągnęła docelową wysokość.

Inwestycja zyskała najwyższą w Unii Europejskiej ocenę 94% w ramach certyfikacji BREEAM spośród pre-certyfikowanych ekologicznie budynków biurowych.

Blisko 60% jej powierzchni zajmą tereny zielone.

Oddanie do użytku pierwszego etapu Eco City Katowice planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Autorem projektu Eco City Katowice jest P.A Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach.

W budynkach przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach właśnie kończy się montaż szklanej elewacji z powłoką z jonów srebra, która zapewni idealny dostęp światła naturalnego i optymalny komfort termiczny użytkowników. W suficie holu wejściowego łączącego biurowce Eco 1 i 2 rozpoczął się montaż świetlika o imponujących rozmiarach 106 mkw. Wkrótce zakończy się również demontaż rusztowań wokół budynków. Oddanie do użytku pierwszego etapu Eco City Katowice planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Budowa biurowców Eco City Katowice na półmetku, fot. mat. prasowe GPP

Dzięki zastosowaniu w dotychczas wybudowanych przez GPP biurowcach najnowocześniejszych energooszczędnych rozwiązań technologicznych budynki te posiadają nieosiągalne dotychczas wskaźniki efektywności. W konsekwencji wpływa to na wymierny wzrost wydajności pracy, spadek wskaźnika zachorowalności oraz wyraźną obniżkę kosztów zużycia mediów i wpisuje się w oczekiwania wynikające z coraz wyższej świadomości ekologicznej oraz efektywność energetyczną w połączeniu z minimalizacją negatywnego oddziaływania projektu na środowisko.

– Aktualna sytuacja rynkowa i związane z nią drastyczne podwyżki cen nośników energii spowodowały to, że już nikt obojętnie nie przechodzi obok naszych inwestycji. Dzięki ograniczeniu o połowę zapotrzebowania budynków na energię osiągamy dziś od 12 do nawet 20 zł/mkw. oszczędności najmowanej powierzchni w skali jednego miesiąca – podkreśla Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP S.A.

Wszechobecna zieleń

Eco City Katowice zapewni 30 000 mkw. nowoczesnej, przyjaznej użytkownikom i środowisku oraz efektywnej energetycznie powierzchni biurowej (w tym 1 900 mkw. powierzchni coworkingowej) i ok. 1 000 miejsc parkingowych. Sercem kompleksu będzie Eco Square, czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa, która sprawi, że zieleń stanie się nieodłącznym elementem towarzyszącym budynkom i ich użytkownikom.

Eco Square to symboliczne odwołanie się do ochrony i wspierania natury w przestrzeni miejskiej, która dzięki dominacji ruchu pieszego, urządzonej zieleni i zaprojektowanym elementom małej architektury będzie sprzyjać integracji, stanie się miejscem codziennych spotkań i rekreacji, a także przestrzenią do spędzania wolnego czasu.

Przestrzeń tą wyróżniać będzie zróżnicowana topografia w postaci zielonych skarp, ogrodów kwiatowych i enklaw zieleni, co podkreśli symbiozę środowiska naturalnego z nowoczesnym i energooszczędnym budownictwem.

Biurowce naszpikowane eko-technologiami

– W Eco City Katowice wykorzystamy wdrożone i sprawdzone przez GPP rozwiązania takie jak skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja); system okienno-fasadowy z wysoką izolacyjnością termiczną; pozyskiwanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych; energooszczędne windy zapewniającej odzysk energii elektrycznej; pozyskiwania naturalnego chłodu z otoczenia (freecooling), wykorzystywanie gazowych pomp ciepła w celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na chłód oraz w pełni zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS). W trosce o bezpieczeństwo najemców, w przypadku zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, zapewnimy każdemu z budynków dostęp do trzech niezależnych od siebie źródeł zasilania w energię elektryczną – dodaje Janusz Mitręga, Wiceprezes Zarządu GPP S. A. – Ponadto z myślą o komforcie pracy i zdrowiu użytkowników zastosujemy w pomieszczeniach system klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących oraz regulatorach przepływu (VAV) wraz z wysokosprawnym systemem wentylacji zapewniającym najwyższą jakość powietrza, a także z pełnym monitoringiem gwarantowanych parametrów komfortu cieplnego. Zapewnimy najemcom również szereg udogodnień i dodatkowych usług w postaci m.in.: tarasów widokowych na centrum Katowic; podziemnych parkingów dla rowerzystów (wraz z szatniami i prysznicami); stacji ładowania pojazdów elektrycznych; myjni parowej dla samochodów osobowych i dużego wyboru pośród lokali usługowych – dodaje Janusz Mitręga.

Niezależni audytorzy systemu BREEAM przyznali Eco City Katowice najwyższą ocenę „Outstanding” na rekordowym poziomie 94%. To najlepszy wynik spośród pre-certyfikowanych ekologicznie budynków biurowych w całej Unii Europejskiej.

Autorem projektu Eco City Katowice jest P.A Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach. Generalnym wykonawcą jest New Construction Concept sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. Za komercjalizację biur odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.