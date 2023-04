To będą najwyższe wieżowce w Kielcach. W projekcie bierze udział Paprocki&Brzozowski i pracownia Detan

Najwyższe wieżowce w Kielcach powstaną u zbiegu Świętokrzyskiej i Alei Solidarności. Trust Investment zapowiedział rozpoczęcie budowy inwestycji SkyTrust. Trzy wieżowce liczące 17. pięter zaprojektowała pracownia Detan. Wnętrze to dzieło modowego duetu Paprocki & Brzozowski.

REKLAMA

SkyTrust powstaje u zbiegu Świętokrzyskiej i Alei Solidarności w Kielcach.

Trust Investment zapowiedział rozpoczęcie budowy inwestycji.

W ramach SkyTrust staną 17-piętrowe wieżowce o pow. 11,9 tys. mkw.

Wnętrza wspólne zaaranżuje duet projektantów mody Paprocki&Brzozowski.

Za projekt bryły odpowiada pracownia Detan.

W ramach SkyTrust staną 17-piętrowe wieżowce o pow. 11,9 tys. mkw., fot. mat. inwestora

Zbieg ulicy Świętokrzyskiej oraz Alei Solidarności to ciekawa lokalizacja w Kielcach. W bezpośredniej okolicy znajduje się Galeria Echo, a od Rynku, ulicy Sienkiewicza czy też Zalewu Kieleckiego inwestycję dzielą zaledwie 2 kilometry. To właśnie tu powstaje SkyTrust - druga największa inwestycja w Kielcach, która ustępuje tylko budowanej Galerii Echo. To najwyższe budynki w regionie. Wieżowce mają też zmienić oblicze okolicy i wpisać się w strategię zrównoważonego rozwoju Smart Cit Kielce 2030+. To również pierwszy kompleks mixed-use w Kielcach. Połączy w sobie zarówno lokale mieszkalne, biurowe, jak i usługowe. Inwestor Trust Investment zapowiedział rozpoczęcie budowy. Prace nad jednym wieżowcem już trwają.

Modowy duet zaproszony do projektu

Nad kreacją artystyczną inwestycji czuwa duet projektantów mody: Paprocki Brzozowski, którego najnowszą kolekcję stanowi projekt Sky Trust. Duet kreatorów artystycznych wraz z architektami wnętrz Trust Investment, zaprojektował wnętrza inwestycji, nadając, każdemu z trzech składających się na inwestycję budynków, unikalnego i zarazem światowego charakteru - jak zapowiada inwestor. Projekt Sky Trust ma nieść ze sobą nowoczesny blichtr i nieskrępowaną pewność siebie.

Wnętrza wspólne nwestycji w Kielcach zaaranżuje duet projektantów mody Paprocki&Brzozowski, fot. mat. inwestora

Światowa stolica mody to destynacja bliska duetowi Paprocki Brzozowski, dlatego też projektując Sky Trust, jedną z inspiracji były dla nich mediolańskie wieżowce Bosco Verticale.

Praca przy inwestycji Sky Trust to dla mnie ekscytujące doświadczenie. Inspirację czerpaliśmy z tego, co jest nam wszystkim najbliższe - z natury. Przepiękne kolory, faktury, kształty oraz obłe linie mebli tworzą jednolitą całość i gwarantują design, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających. Nadrzędnym celem było dla nas stworzenie przyjaznych, funkcjonalnych wnętrz, które staną się komfortowym i bardzo stylowym domem. Efekt wspólnych działań z pewnością zachwyci! Sky Trust to prawdziwa perła na kieleckiej koronie - mówił Mariusz Brzozowski.

Przewidywana data oddania Sky Trust to 2025 rok.