To będzie jeden z nowocześniejszych dworców w Kujawsko-Pomorskim

W Janikowie trwa budowa jednego z nowocześniejszych dworców w województwie kujawsko-pomorskim realizowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Otwarcie nowego dworca planowanego jest jeszcze w tym roku.

Prace przy budowie dworca, które rozpoczęły się na początku roku, są już bardzo zaawansowane. Przeprowadzono rozbiórkę starego obiektu, a na jego miejscu wznoszony jest nowy dworzec. Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów oraz ich właściwym zabezpieczeniem, a także wzniesieniem konstrukcji budynku. Zakończono już montaż stalowej wiaty, a obecnie wykonywane są przyłącza sanitarne.

- Program Inwestycji Dworcowych obejmuje wiele polskich miast i miasteczek. Tylko w tym roku oddanych do użytku zostanie kilkadziesiąt z prowadzonych inwestycji. Wśród nich – dworzec w Janikowie. Toczące się prace to dowód na to, że epidemia nie powstrzymuje polskich inwestycji – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Dworzec w Janikowie to jedna z dziewięciu inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej miejscowość zyska dworzec dostosowany do potrzeb wszystkich jej mieszkańców. Nowy obiekt będzie nowoczesny, komfortowy, przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, ekonomiczny w utrzymaniu i proekologiczny – mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec w Janikowie jest realizowany w trybie „Projektuj i buduj” w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Budynek posiada prostą formę architektoniczną. Zasadniczo składa się on z wiaty, pod którą zlokalizowano dwa pawilony mieszczące część pasażerską oraz komercyjną. Dominantą nowego budynku jest wieża zegarowa o wysokości 8 metrów. W części pasażerskiej będą mieściły się niewielka poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. Pod wiatą, na obu jej końcach, zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Oprócz nowoczesnej i prostej formy architektonicznej dworzec będzie posiadał wiele usprawnień. Przy jego projektowaniu wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie zaprojektowano oznakowanie w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei kontrastowa kolorystyka wykończenia wnętrz ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym. Dostępność dla wszystkich grup podróżnych to nie wszystko. Innowacyjny dworzec w Janikowie to budynek, gdzie zadbano również o bezpieczeństwo. Zostaną na nim zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także detekcji pożaru. Ułatwieniem dla podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.