To będzie mini-miasto w Warszawie. Inwestycja w finałowej fazie realizacji

Bliska Wola Tower – trzy spektakularne wieże, z których najwyższa będzie miała 92 metry wysokości i 27 kondygnacji naziemnych - wchodzi w finałową fazę realizacji. Zwieńczy ona budowę Osiedla Bliska Wola, a właściwie małego miasteczka w Warszawie, z czternastotysięczną społecznością.

Bliska Wola to inwestycja J.W. Construction, która powstaje w obrębie ulic Kasprzaka, al. Prymasa Tysiąclecia i Ordona w Warszawie. To prawdopodobnie jedno z największych osiedli mieszkaniowych, wybudowanych w Polsce w przeciągu ostatnich 25 lat. Zaprojektowany przez pracownię Studio B.A.U. kompleks budynków o podwyższonym standardzie oddawany etapami od 2013 roku, będzie liczył docelowo blisko 5 tysięcy mieszkań od 23 do 183 m kw., apartamentów od 18 do 65 m kw. i lokali usługowych od 18 do 910 m kw. Na dachach części budynków powstaną zielone tarasy. Zastosowane są tu proekologiczne rozwiązania, jak na przykład gromadzenie deszczówki, która posłuży pielęgnacji zieleni, i spowoduje zmniejszenie opłat za wodę. Projektanci szczególnie zadbali o część rekreacyjną osiedla: place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, badmintona i tenisa stołowego, czy będący ich dumą park fontann, które tańczą na placu zwanym Central Parkiem.

W całym miasteczku na lokale usługowe przeznaczono prawie 7 tys. metrów kwadratowych. A zatem nie tylko wielkość położonego na ośmiohektarowej działce osiedla wyróżnia je spośród innych na mapie Warszawy, ale także bogata infrastruktura i multifunkcjonalność. Jest idealne dla osób, „żyjących w biegu”, które w Osiedlu Bliska Wola będą mogły mieszkać, pracować i odpoczywać.

Wola ugruntowała już sobie status Manhattanu Warszawy, przede wszystkim z uwagi na doskonałą infrastrukturę tej części stolicy, dostęp do wszystkich środków transportu miejskiego i bliskość metra. Do 2021 roku, według obliczeń ekspertów z CBRE, będzie tu jedna szósta łącznej powierzchni biurowej Warszawy (ponad milion metrów kwadratowych), m. in. dzięki oddaniu do użytku Spark, Generation Park, Proximo i Warsaw Spire oraz Bliskiej Woli Tower, która choć jeszcze w budowie, już budzi ogromne zainteresowanie.

Bliska Wola Tower, w której powierzchnia biurowa zajmie prawie 10 tys. m kw., będzie zarazem największym budynkiem mieszkalnym w Warszawie. Właściwie będą to trzy wieże, z których najwyższa będzie miała 92 metry wysokości i 27 kondygnacji naziemnych. Z wyższych pięter będzie się roztaczał spektakularny widok na centrum Warszawy, a szklana elewacja stworzy ekran akustyczny dla budynków mieszkalnych położonych w głębi osiedla.

Budowa wież sięgnęła już 21 kondygnacji i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonorgamem, w październiku osiągną one docelową wysokość, a oddanie do użytku nastąpi w drugiej połowie 2021 roku. Projektanci z B.A.U. zaprojektowali tu 1500 lokali i 4 kondygnacyjny parking podziemny a na parterze pasaż handlowo-usługowy i dwupoziomową część gastronomiczną. 65 proc. lokali w tym obiekcie jest już sprzedane. Bliska Wola Tower będzie zwieńczeniem Osiedla Bliska Wola, a właściwie małego miasteczka w mieście, które pomieści czternastotysięczną społeczność.