To będzie najbardziej ekologiczny budynek społeczny w Polsce. Powstanie z modułów

Najbardziej ekologiczny budynek społeczny w Polsce powstanie w technologii modułowej. Niebawem stanie w Mysłowicach w ramach pilotażowego projektu.

Już wkrótce w Mysłowicach powstanie pierwszy w Polsce efektywny energetycznie modułowy budynek wielorodzinny, dostępny dla mieszkańców w ramach budownictwa społecznego.

Po zaledwie kilku miesiącach prac projektowych, badawczych i produkcyjnych, podkrakowską fabrykę DMDmodular opuszczają wykończone i wyposażone moduły.

Projekt jest efektem pracy zespołu inżynierów, technologów, architektów oraz naukowców, skupionych wokół konsorcjum badawczo-rozwojowego DMD-M, na czele którego stoi spółka produkcyjna DMDmodular.

Pilotażowy obiekt charakteryzować się będzie szeregiem ekologicznych rozwiązań i innowacji.

Najbardziej ekologiczny budynek społeczny w Polsce

W obiekcie znajdzie się łącznie 27 mieszkań, o powierzchni od 45 mkw. do 68 mkw. Całość kubatury tworzy 56 w pełni wykończonych (wykończone podłogi, ściany, sufity, itd.), wyposażonych w instalacje i umeblowanych modułów. Ich prefabrykacja zrealizowana została w kontrolowanych warunkach fabrycznych, w hali produkcyjnej DMDmodular, skąd gotowe moduły zostaną przetransportowane w docelową lokalizację w Mysłowicach, a następnie zmontowane i oddane do użytku mieszkańców.

Gotowe moduły zostaną przetransportowane w docelową lokalizację w Mysłowicach, a następnie zmontowane i oddane do użytku mieszkańców. fot. mat. pras. DMDmodular

Realizacja inwestycji w technologii modułowej DMDmodular gwarantuje istotne skrócenie czasu trwania inwestycji, oszczędne gospodarowanie zasobami ludzkimi i materiałowymi, jak również istotną optymalizację kosztów budowy.

Budynek powstaje jako demonstrator technologii i gotowe rozwiązanie, które może zostać zaadaptowane przez jednostki samorządowe w dowolnym miejscu w Polsce. Projekt jest efektem pracy zespołu inżynierów, technologów, architektów oraz naukowców, skupionych wokół konsorcjum badawczo-rozwojowego DMD-M, na czele którego stoi spółka produkcyjna DMDmodular ze Skawiny. Grupa działa w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanego z funduszy unijnych.

– Poza oczywistą korzyścią wynikającą z powiększenia naszego zasobu mieszkaniowego o 29 nowoczesnych i komfortowych mieszkań inwestycja ta wyznacza kierunek rozwoju mieszkalnictwa komunalnego w Polsce – mówi Małgorzata Książek – Grelewicz, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

Mysłowice podobnie jak inne gminy borykają się z ogromnym problemem braku wystarczającej liczby mieszkań komunalnych. Kilkuletni okres oczekiwania na mieszkanie komunalne to niestety standard. Ponadto wiele mieszkań, którymi dysponujemy to mieszkania substandardowe. Energooszczędne budownictwo modułowe jest doskonałym sposobem na kompleksowe rozwiązanie tych problemów. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że inwestycja, która jest przyszłością budownictwa komunalnego powstaje właśnie u nas w Mysłowicach – dodaje.

Ekologiczne rozwiązania i innowacje

Pilotażowy obiekt charakteryzować się będzie szeregiem ekologicznych rozwiązań i innowacji. Do najważniejszych należy możliwość pozyskiwania i magazynowania energii z gruntu i słońca oraz odzyskiwania ciepła ze zużytego powietrza. Panele fotowoltaiczne i kolektory solarne pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku. System gospodarowania wodą szarą (wykorzystaną wcześniej np. do mycia) pozwoli na powtórne jej użycie do spłukiwania toalet, a woda opadowa z dachu zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia budynku.

Sam obiekt zlokalizowany został idealnie na osi północ-południe dla najlepszego nasłonecznienia pomieszczeń. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budynek będzie produkował więcej energii niż wynosić będzie jego realne zapotrzebowanie, zapewniając mieszkańcom niskie koszty eksploatacji, co bezpośrednio wpłynie na niskie koszty utrzymania. Budynek został zaprojektowany nie tylko technicznie, ale również estetycznie - poszukując dobranych do technologii rozwiązań elewacji i funkcji rzutów mieszkań.

Wierzymy, że ta pilotażowa realizacja realnie przełoży się na zainteresowanie technologią modułową zintegrowaną z systemem sterowania budynkiem BMS oraz ekologicznymi rozwiązaniami wśród polskich inwestorów sektora publicznego i prywatnego, działających w budownictwie mieszkaniowym, senioralnym, hotelowym czy zakwaterowania studenckiego – mówi Ewelina Woźniak Szpakiewicz, prezes zarządu DMDmodular.

–Jesteśmy dumni, że znajdujemy się w czołówce technologii budownictwa modułowego, dzięki czemu możemy zaoferować innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla sektora mieszkaniowego. Budynek będzie działać jak nowoczesna maszyna stanowiąc równocześnie efektywny energetycznie obiekt pilotażowy – dodaje.

Technologia realizacji budynku

Technologia, w której spółka DMDmodular realizuje budynki pozwala na osiągnięcie najwyższego stopnia prefabrykacji poza placem budowy, a tym samym zapewnia najszybszy sposób wznoszenia obiektów. Stosowana technologia pozwala na wykonanie budynku w fabryce nawet w 90 procentach, gdyż oparta jest na technologii modułów 3D, wolumetrycznych wielkogabarytowych elementach.

W fabryce powstają moduły, które są w pełni wykończone i w pełni wyposażone - w elementy instalacji, meble i dekoracje. W takiej formie jadą na plac budowy. Następnie na placu budowy odbywa się montaż gotowych elementów, ich skręcenie i konfigurowanie w docelowy budynek.

W tej technologii DMDmodular przygotowuje nie tylko budynki z sektora mieszkaniowego, ale także hotelowego, zakwaterowania studenckiego, czy obiektów jednorodzinnych, dostarczając je do Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Danii. Ich konstrukcja jest niezwykle mocna i wytrzymała - gdyż oparta jest na profilach stalowych.

Z racji szeregu testów i uzyskanych krajowych i międzynarodowych certyfikatów, technologia spełnia wszystkie wymogi wynikające z prawa budowlanego z zakresu termiki, przepisów pożarowych, i wielu innych. Co więcej, budynek może zostać zdemontowany i przeniesiony w inną lokalizację. To atut, z którym technologia tradycyjna nie może konkurować i doskonałe rozwiązanie wpisujące się w rozwijający się trend Gospodarki Obiegu Zamkniętego – cyrkularnego gospodarowania zasobami, gdzie już na etapie planowania inwestycji analizuje się ekologię całego cyklu życia produktu – od powstania, przez użytkowanie, aż po jego rozbiórkę.