To będzie najbardziej nowoczesny aquapark w Polsce. Fabryka Wody już z kamieniem węgielnym

W Szczecinie trwa budowa Fabryki Wody czyli najbardziej nowoczesnego aquaparku w Polsce. Właśnie podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę Fabryki Wody. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln. Prace zakończą się w 2022 r.

Inwestycja powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Sczanieckiej i Bożeny w Szczecinie. Projekt Fabryki Wody przygotowało biuro projektowe Dreamworlds.

- Budujemy obiekt, który oprócz funkcji rekreacyjnej, spełni również ważne zadanie związane z edukacją. Fabryka Wody stanie się centrum edukacyjnym, w którym będziemy uczyć i pokazywać jak duże znaczenie ma dla naszego życia woda. Bez względu na wiek, każdy znajdzie tu dla siebie coś co go z całą pewnością zainteresuje - mówił podczas uroczystości Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecin.

- Dobiega końca pierwszy etap inwestycji, czyli posadowienia obiektu. Myślę, że obietnica jaką złożyliśmy panu prezydentowi podczas podpisywania umowy, że ten obiekt zostanie zrealizowany w terminie i znakomitej jakości, zostanie przez nas dotrzyma - podkreślił Jarosław Szczupak, prezes zarządu, Alstal Grupa Budowlana.

Fabryka Wody to nowoczesny i wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Szczeciński aquapark składać się będzie z: hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami; strefy basenu sportowego; strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha. Inwestycja obejmuje również realizację lodowiska sezonowego naprzemienne ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym.

Jedną z cech charakterystycznych szczecińskiego Aquaparku jest Edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty i doświadczenia naukowe związane z wodą.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana i ALSTAL Real Estate. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln. Prace zakończą się w 2022 roku.