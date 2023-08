To będzie największy biurowiec na świecie. Ma być większy niż Pentagon

Inwestycja biurowa jakiej jeszcze na świecie nie było. Dziewięć 15-piętrowych budynków, 660 tys. mkw. powierzchni, 388 mln dolarów, 65 tys. pracowników - taki będzie powstający w Indiach Surat Diamond Bourse. To będzie największy kompleks biurowy na świecie. Ma zostać oddany do użytku jeszcze w 2023 r.

W mieście Surat, w północno-zachodnich Indiach, trwa budowa kompleksu biurowego Surat Diamond Bourse, który ma być centrum handlu diamentami.

Surat Diamond Bourse większy niż Pentagon



Obiekt ma mieć 660 tys. mkw. powierzchni, co czyni go największym na świecie biurowcem. Dotychczasowym liderem w tej klasyfikacji był Pentagon.

Projekt Surat Diamond Bourse został zainicjowany w 2015 r. Choć pandemia Covid-19 spowolniła budowę, udało się nadrobić straty. Kompleks ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2023 r.

W skład zlokalizowanego na 14 hektarach kompleksu wchodzi dziewięć 15-piętrowych budynków, w których znajdzie się miejsce dla 65 tys. (!) pracowników firm specjalizujących się w handlu diamentami. Kosztująca 388 mln dolarów inwestycja prócz biur zapewni dostęp do sal konferencyjnych, restauracji, banków i sklepów. W ramach kompleksu otwarty zostanie również międzynarodowe centrum konferencyjne, placówki edukacyjne i pięciogwiazdkowe hotele. Pracownicy będą mieć do dyspozycji 131 wind, które poruszają się w prędkością trzech metrów na sekundę.

Budynek demokratyczny

Budynek został zaprojektowany przez indyjską firmę architektoniczną Morphogenesis, która została wyłoniona w międzynarodowym konkursie. Twórcy projektu zdradzili stacji CNN, że nie planowali przekroczyć wielkości Pentagonu, chodziło tylko o zaspokojenie popytu. Wszystkie biura zostały zakupione przez firmy diamentowe przed rozpoczęciem budowy.

Budynek został zaprojektowany przez indyjską firmę architektoniczną Morphogenesis, która została wyłoniona w międzynarodowym konkursi, fot. mat. pras.

Surat Diamond Bourse dzięki centralnemu korytarzowi przypomina nieco terminal lotniska. Dzięki temu użytkownicy przestrzeni mają podobny dostęp do przestrzeni i udogodnień. Jak twierdzą architekci, czyni to obiekt "demokratycznym". Dotarcie do każdego biura z którejkolwiek bramy wejściowej ma zająć nie więcej niż siedem minut.