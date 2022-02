To będzie najwyższy wieżowiec w Czechach. Nowy projekt mixed-use spod kreski Chybik+Kristof

W samym sercu Ostrawy stanie wysoki na 235 metrów 53-piętrowy wysokościowiec, który będzie jednocześnie najwyższym budynkiem w całych Czechach. Ostrava Tower ma funkcjonować jako hub biznesowo-kulturalno-rekreacyjny ,a za jej projektem stoi pracownia Chybik + Kristof, będąca również inicjatorem projektu.

Pracownia Chybik + Kristof zaprojektowała Ostrava Tower - wieżowiec mixed-use który stanie w centrum Ostrawy.

Budynek o nietuzinkowej bryle w kształcie litery X ma stać się hubem biznesowym, kulturalnym i rekreacyjnym miasta.

Inwestycja ma zostać ukończona w 2027 roku.

Czeska Ostrawa, położona w graniczącym z Polską regionie morawsko-śląskim, podobnie jak wiele miast w Polsce, była ośrodkiem przemysłu metalurgicznego i górnictwa. W ciągu ostatnich trzech lat to trzecie co do wielkości miasto w Czechach przeszło jednak ogromną metamorfozę, a dominującym przemysłem stał się przemysł usługowy i informacyjny. Za tymi zmianami szła również transformacja przestrzeni miejskiej.

Postindustrialne przestrzenie zaczęły zapełniać się budynkami mieszkalnymi, muzeami, kampusami uniwersyteckimi i galeriami. Projekt Chybik + Kristof jest uzupełnieniem trwającego odmłodzenia miasta i odpowiedzią na jego społeczne potrzeby. Architekci zaprojektowali Ostrava Tower jako obiekt wielofunkcyjny, z naciskiem na aktywizację przestrzeni publicznej w obrębie samej wieży oraz jej najbliższego otoczenia.

Budynek położoby będzie na rozległym terenie, który powstał poprzez rozwiązanie dużej arterii komunikacyjnej z jej połączeń z miastem. Tym samym obiekt stanowić będzie swoiste "wejście" do Ostrawy, pełniąc rolę biznesowego, rekreacyjnego i kulturowego hubu miasta. Budynek połączony będzie z terminalem autobusowym, a lobby na parterze otwierać się będzie bezpośrednio na przestronny plac miejski. Co ważne, wejscie dla pieszych będzie całkowicie dostępne, pozbawione jakichkolwiek barier oraz widoczne pod każdym kątem, nieważne z którego miejsca patrzymy na budynek.

Ale to nie wszystko, architekci specjalnie zaprojektowali bryłę budynku w taki sposób, aby jej najwyższa i przyziemna kondygnacja były jego najszerszymi przestrzeniami – to tutaj bowiem zlokalizowane będą rekreacyjne lobby oraz podniebny ogród. W ten sposób, nietuzinkowa forma bryły w kształcie litery X jest jednoczesnie zaproszeniem dla jej użytkowników do jej aktywizacji. Jak przystało na mixed-use z prawdziwego zdarzenia, Ostrava Tower pomieści biura, centrum kongresowe, handel, hotel, a na panoramicznych dachu - otwarte dla wszystkich kawiarnię, restaurację i bar.

- Jedną z naszych głównych misji było wywarcie pozytywnego wpływu społecznego w samym sercu Ostrawy. Naszą intencją było stworzenie prostej, ale potężnej formy, która działa jak latarnia morska, zapraszająca do centrum miasta - wyjaśnia arch. Michal Kristof, współzałożyciel Chybik + Kristof.

Architekci rozprawili się w projekcie z typowym postrzeganiem wieżowca jako budynku stricte biurowego. Ostrava Tower oferuje szereg różnorodnych funkcji i ma w swoim założeniu tętnić życiem i być dynamicznym centrum społecznym.

