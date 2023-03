To będzie pierwsza podziemna trasa tramwajowa w Warszawie

Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mogli dojechać do stacji Warszawa Zachodnia, a pod samą stacją powstanie wygodny podziemny węzeł przesiadkowy. Tramwaje Warszawskie ogłosiły właśnie przetarg na budowę pierwszej w stolicy podziemnej trasy tramwajowej.

Nową trasą pasażerowie dojadą przez Ochotę na Dworzec Zachodni.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Wartość inwestycji wynosi ok. 224 mln zł.

Nowa trasa tramwajowa – o długości około 1,6 km – będzie się zaczynać pod Dworcem Warszawa Zachodnia. Powstanie podziemny przystanek połączony z przejściem podziemnym i dworcem kolejowym. Tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 metrów) pod parkiem Pięciu Sióstr.

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – w pobliżu ul. Szczęśliwickiej. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy – pozwalający tramwajom skręcać w kierunku centrum, Okęcia lub pętli Banacha.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mogli dojechać do stacji Warszawa Zachodnia, a pod samą stacją powstanie wygodny podziemny węzeł przesiadkowy, z którego łatwo będzie można przejść na perony kolejowe i autobusowe. Czas przejazdu z Grójeckiej wyniesie około pięciu minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans.

Podziemny przystanek tramwajowy będzie podobny do stacji metra. Różnił się będzie od niej wysokością peronów (podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra). Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD – na poziomie -2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Prace budowlane są zaplanowane na lata 2024 i 2025. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie miał 26 miesięcy na wykonanie całej inwestycji. Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wartość inwestycji wynosi ok. 224 mln zł.