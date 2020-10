To będzie pionierskie Expo! Jest koncepcja masterplanu dla zielonego Expo w Łodzi od Chapman Taylor

W 2018 r. miasto Łódź wygrało międzynarodowy przetarg na organizację Horticultural EXPO (znanego również jako Green EXPO) - międzynarodowej wystawy poświęconej wykorzystaniu zieleni i kształtowaniu krajobrazu w środowisku miejskim. Masterplan dla terenu World Horticultural EXPO został właśnie przygotowany przez Chapman Taylor.

80-hektarowy projekt jest swego rodzaju pionierskim, gdyż o ile dotychczasowe realizacje World Horticultural EXPO powstawały na odległych, niezagospodarowanych terenach, to w Łodzi jest on zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, niedaleko głównego dworca kolejowego Łódź Fabryczna i otoczony tkanką miejską. Teren obejmuje dwa istniejące parki – Park 3 Maja i Baden-Powella, tereny przylegające do łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz części poprzemysłowych terenów tzw. Zatorza.

Koncepcja masterplanu autorstwa Chapman Taylor jest krokiem do przodu dla EXPO, w szerokim zakresie podkreśla proekologiczne znaczenie regeneracji, odnawialności, recyklingu, powtórnego wykorzystania czy ewolucji w sposobie użytkowania. Funkcje masterplanu zostały zaaranżowane wokół czterech motywów tematycznych, wypracowanych w konsultacjach z miastem i ponad 50 innymi organizacjami.

Motywy tematyczne to:

• Natura Wypoczynku - Park 3 Maja reprezentuje środowiska leśne i wodne, oferuje rekreację rodzinną, a także możliwości uprawiania sportu i fitness dla osób w każdym wieku w zrewitalizowanych przestrzeniach parku i wzbogaconych nowymi elementami, zaprojektowanymi z poszanowaniem jego historii.

• Natura Życia – Park Baden-Powella będzie gospodarzem głównego programu EXPO, w tym Pawilonu Polskiego, Pawilonu Miasta Łodzi otoczonego Ogrodami Czterech Kultur, Ogrodów Narodowych międzynarodowych uczestników Wystawy, amfiteatru, wieży widokowej i sal wystawienniczych.

• Natura Zdrowia - na terenie Zieleńca pojawią się proekologiczne rozwiązania projektowe powiązane z programem hortiterapeutycznym Akademii Zdrowia EcoUMed, Ogrody Zdrowej Żywności, Czystego Powietrza i Wody, Ogrody Zmysłów i Wioska Cyrkulacyjna.

• Natura Biznesu – na terenie Zatorza będą odbywały się konferencje, seminaria, spotkania naukowe oraz spotkania w celu nawiązywania kontaktów biznesowych, z naciskiem na wymianę pomysłów związanych z poprawą jakości życia.

Ponadto, ogólny motyw Nasza Natura łącząc elementy wszystkich pozostałych ma odzwierciedlać nowoczesne miasto, które zapewnia pracę, umożliwia odpoczynek i regenerację sił w zielonym otoczeniu, ukazuje różnorodność kulturową i ułatwia codzienny bliski kontakt ze środowiskiem dający wymierne korzyści, poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego.

Oczekuje się wystawców i uczestników z 43 krajów, w tym organizacji międzynarodowych, sponsorów i partnerów. Przewiduje się, że w ciągu sześciu miesięcy trwania EXPO Wystawa przyciągnie 4,5 miliona odwiedzających.