To był rok prestiżowych nagród dla Monopolis

Dawne zakłady stały się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur z unikatowym klimatem, różnorodnych restauracji, kawiarni, teatru, ARTgalerii, muzeum poświęconego historii Monopolu Wódczanego, klubu dla dzieci i amfiteatru przeznaczonego na wydarzenia plenerowe. Dziś Monopolis jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi.

Monopolis z „Oscarem nieruchomości”



Niekwestionowanym sukcesem Monopolis jest bardzo prestiżowa nagroda w międzynarodowym konkursie MIPIM Awards 2020, zwana „Oscarem nieruchomości”. Rewitalizacja łódzkiego monopolu wódczanego wygrała w kategorii „mixed-use” z 228 innymi projektami z 45 krajów. Była jedyną nominowaną w tej kategorii inwestycją z Europy. W finale Łódź pokonała Singapur, Bangkok i Montreal.

– Monopolis to jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych rewitalizacji na świecie. Jesteśmy dumni, że zdobyła uznanie w oczach międzynarodowego jury i że możemy reprezentować Polskę podczas tak prestiżowych wydarzeń. To ogromne wyróżnienie – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako.



Nie była to jedyna międzynarodowa nagroda, jaką otrzymała łódzka inwestycja.

W International Property Awards, innym prestiżowym międzynarodowym konkursie, Monopolis otrzymało aż dwie nagrody – w kategoriach mixed-use oraz komercyjnej rewitalizacji. Dodatkowo, mieszczące się w Monopolis biura Clariant zaprojektowane przez polską pracownię The Design Group otrzymało w tym samym konkursie nagrodę za projekt wnętrza biurowego.

W konkursie Prime Property Prize 2020 Monopolis zostało wyróżnione za najlepszą architekturę w Polsce.

Monopolis wspiera solidarnie

Z powodu pandemii koronawirusa mijający rok nie należał do łatwych dla nikogo. Mimo tych okoliczności Monopolis zdało test na solidarność z potrzebującymi – i to aż trzykrotnie! Mowa o akcjach pomocowych łódzkiej „oscarowej inwestycji”, które były również formą wsparcia dla restauracji wynajmujących lokale w dawnym monopolu wódczanym.

Na wiosnę rozpoczęła się pierwsza edycja „Monopolis wspiera kulinarnie”. W ramach pięciotygodniowych działań ponad pięć tysięcy wykupionych przez Virako posiłków trafiło do medyków z czterech łódzkich placówek: Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. W. Biegańskiego, Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz do Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. W listopadzie ruszyła kolejna edycja akcji, w której blisko sześć tysięcy posiłków otrzymali pracownicy szpitali im. dr. Karola Jonschera i im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi. Partnerami obu edycji były Clariant, Browin i Taxi 800 400 400.

Trzecią akcją było „Seniorom wigilijnie z Monopolis”.