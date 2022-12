To element Gdynia Waterfront. Design Atelier tworzy apartamentowiec inspirowany modernizmem

Wkrótce w Gdyni rozpocznie się budowa inspirowanego modernizmem apartamentowca Piotra 4 spod kreski Design Atelier.

REKLAMA

W Gdyni powstaje inwestycja Piotra 4 - apartamentowiec według projektu Design Atelier.

Ośmiokondygnacyjny budynek oferuje widok na marinę jachtową i port, od których dzieli go zaledwie 150 metrów, a także uznane za pomnik historii Śródmieście Gdyni. Równocześnie stanowi ważny krok w procesie tworzenia gdyńskiego portowego Waterfrontu.

Inwestorem budynku Piotra 4 jest firma Flora Development, specjalizująca się w kameralnych, wręcz butikowych inwestycjach apartamentowych.

Piotra 4 to połączenie eleganckiego designu z nowoczesną technologią i ekologicznymi rozwiązaniami, które wyróżniają projekty Barbary Reiter, właścicielki Design Atelier, autorki projektu Piotra 4.

- Architektura budynku oddaje ducha Gdyni. Dobra architektura nie zaburza ładu przestrzennego, a raczej uzupełnia go i po czasie staje się wręcz oczywistym elementem wypełniającym miasto o to, czego mu brakowało. Stąd powstała potrzeba wpisania się klasyczną architekturą budynku w tak rozpoznawalny i ceniony gdyński modernizm. Z uwagi na prestiżową lokalizację w budynku zostaną zastosowane najwyższej jakości materiały wykończeniowe zarówno w odniesieniu do fasady budynku, jak i detali stosowanych w jego częściach wspólnych. Będzie więc trwałą wizytówką okolicy, doskonale wpasowującą się w klimat tej części Śródmieścia – deklaruje Barbara Reiter.

W budynku przygotowanych zostanie 96 apartamentów o powierzchniach od 29, aż do 171 m2. Do każdego lokalu przypisane będzie miejsce parkingowe i taras lub balkon. W parterach znajdą się lokale usługowe o różnych powierzchniach, w których planowane są niewielkie butiki oraz restauracje. Wytchnienie od energii miasta zapewni wewnętrzne, wypełnione zielenią patio o powierzchni 700 m2. Rozwiązania wprowadzone przez architekta za priorytet uznają ekologię i wszystkie z nich mają na celu ograniczenie oddziaływania budynku na środowisko naturalne: w budynku zastosowano windy z odzyskiem energii, strefowane oświetlenie w częściach wspólnych, żarówki LED, panele fotowoltaiczne na dachu, które zapewnią podświetlenie elewacji budynku i części wspólnych, instalację do ładowania pojazdów elektrycznych przy każdym miejscu w parkingu podziemnym oraz zbiorniki retencyjne, pozwalające przeznaczyć wodę deszczową do podlewania zielonych części wspólnych, mycia budynku czy też spłukiwania wody w toaletach.