To było zaniedbane XVII-wieczne siedlisko w malowniczej miejscowości pod Hamburgiem. Nowy inwestor był zdeterminowany w decyzji o uratowaniu tego wyjątkowego miejsca. To historia, jak z chlewu powstaje prawdziwie piękny dom.

Inwestując w Niemczech w ratowanie starych budynków można liczyć na spore korzyści finansowe ze strony państwa. To się tu po prostu opłaca.

Dlatego też Niemcy śmiało inwestują w renowacje, często bardzo nietypowe. Jak ta, gdzie w XIX-wiecznej chlewni, powstaje klimatyczny dom. Do współpracy przy realizacji projektu renowacji Gabriel Helegda, projektant wnętrz i założyciel Helegda Studio z Rzeszowa, zaprosił Regalię Polska Manufaktura.

Konstrukcja starej chlewni została w większości zachowana. Nowe elementy – dach, czy niektóre elementy konstrukcji, zostały wykonane zgodnie z dawną sztuką budowlaną. Można tu więc podziwiać prawdziwy Fachwerk w Polsce znany m.in. jako mur pruski lub konstrukcja ryglowa. Sceptycy zapytają, czy można zamieszkać w budynku, w którym był kiedyś chlew? Ależ tak. Inwestorka zadbała, aby ślady obecności zwierząt dostępne zmysłami zniknęły bezpowrotnie. Wszystkie tynki i klepiska wewnątrz pomieszczeń zostały usunięte, aby zrobić miejsce nowym. Tam gdzie było to możliwe zachowano oryginalny sposób wykończenia – na przykład zastosowano tynki gliniane.

Oczekiwania inwestorki co do charakteru budynku były jasno sprecyzowane. Projekt aranżacji wnętrz miał zachować jego pierwotnego ducha. Pokazać piękno starych rzeczy.

W przypadku tego budynku, adaptowanego na dom mieszkalny, inwestorka, która zarządza dużym przedsiębiorstwem, chciała być otoczona naturalnymi materiałami, zachować charakter budynku, ale też znaleźć w nim azyl po ciężkim dniu. Dlatego też bazą do wykończenia wnętrz stały się naturalne i neutralne tynki gliniane, niepowtarzalne w swej fakturze i kolorystyce ciepłe, wiekowe drewno, oryginalne czerwone cegły czy stare kafle połączone z nowoczesnymi stylizowanymi elementami wyposażenia wnętrz.

Zachowanie charakteru pomieszczeń musiało przecież iść w parze z ich funkcjonalnością. Ogromną rolę odegrało też oświetlenie, które musiało być raczej dyskretne i ambientowe – sprzyjające wypoczynkowi – a jednocześnie zależało nam, aby podkreślało to, co najpiękniejsze w tym wnętrzu, czyli materiały i niepowtarzalne wyposażenie.

Na parterze budynku zaprojektowano hol, otwartą przestrzeń kuchni z jadalnią i pokojem dziennym oraz łaźnię z basenem i małą toaletę. Od progu nowo zaprojektowanego domu gości wita posadzka z płytek z oryginalnej czerwonej pruskiej cegły, ułożona w klasyczną jodłę z obramówką. Spojrzenie przyciągają także sufity wyłożone wiekowymi belkami oraz ciemnobrązowymi deskami wypalonymi przez słońce z warmińskiej manufaktury. Taki wybór gwarantuje w połączeniu z rozwiązaniami zastosowanymi, aby uzyskać światło pośrednie, odbite, klimat intymności, ciepła i spokoju.

Od razu wiedziałem, gdzie będzie w tym domu kuchnia. Umieściliśmy ją przy wyjściu do ogrodu zimowego, który ma tam powstać w przyszłości. Kiedy przyjechałem na miejsce, w pomieszczeniu stało jeszcze stare koryto do karmienia trzody. Uznałem, że warto ten element wykorzystać w aranżacji – dlatego na jego bazie powstał kuchenny półwysep z miejscami do siedzenia. Mimo, że w trakcie prac się rozpadło, zostało zrekonstruowane z wykorzystaniem niektórych oryginalnych elementów – mówi Gabriel Helegda.