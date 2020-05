To jeden z barwniejszych projektów BXB studio. Tak powstaje "Polska Zagroda"

Polska Zagroda została zaprojektowana w 2017 i 2018 r. , teraz jest już w trakcie zaawansowanej budowy. To jeden z barwniejszych projektów BXBstudio ze względu na wartość architektoniczną, ale również ciekawy proces projektowy.

W BXBstudio projektują budynki, które są jednocześnie nowoczesne i nawiązujące do tradycji. To połączenie pozwala im kreować ciekawe formy czego przykładem jest prezentowana Polska Zagroda, będąca transformacją typowego wiejskiego gospodarstwa na nowoczesną rezydencję. - W miejsce pięciu istniejących budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, zaproponowaliśmy pięć współczesnych Stodół Polskich. Kreują one bardzo ciekawą przestrzeń. Z jednej strony tworzą kameralny dziedziniec razem z istniejącym, historycznym, Domem Starym, który został przez nas zrewitalizowany, a z drugiej strony niezwykle dynamicznie otwierają się na otaczający krajobraz, pełen bujnej zieleni i niewielkich stawów - opowiada Bogusław Barnaś, architekt i założyciel BXBstudio.

Projekt z duszą

Przyjęta filozofia projektowa w BXBstudio, to szczególny nacisk na relacje człowieka z naturą w odniesieniu do miejsca, historii i tradycji. Relacja ta wynika z poszukiwania kontekstu kulturowego, ale jednocześnie poszukiwania współczesnej formy, współczesnego designu. - Wierzymy, że ten sposób kreowania przestrzeni zapewnia naszym budynkom trwałość i ponadczasowość, że dzięki temu nie są one anonimowe, pozbawione duszy, że są czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - zaznacza architekt.

Projektowana Polska Zagroda ma unikalną bryłę, której forma wynika z nawiązania do istniejącego układu zabudowy gospodarczej, ukształtowania terenu, osi widokowych, potrzeb funkcjonalnych, podziału na strefy mieszkalne oraz lokalizacji drzew, które architekci starali się zachować.

Stodoła Pierwsza zlokalizowana przy wjeździe na posesje to garaż oraz pomieszczenie siłowni powyżej. - Zależało nam tutaj na osiągnięciu efektu zachwytu poprzez zastosowane wyłącznie drewna jako materiału konstrukcyjnego oraz wykończeniowego. Jest to bryła, który pachnie drewnem i tworzy nową jakość przestrzeni garażu. Ma dostarczyć użytkownikowi autentyczne przeżycie przygody polegającej na wjechaniu do drewnianej spektakularnej przestrzeni wiejskiej stodoły - opowiada architekt.

Stodoła druga to strefa wejścia, która otwiera się przeszklonym podcieniem na przyległy dziedziniec. Transparentna fasada została pokryta ażurowymi drewnianymi łuskami, które nawiązują do ornamentu zdobiącego wejście Domu Starego. Stodoła trzecia to strefa dzieci oraz centralnie zlokalizowany hol główny. Stodoła czwarta mieści kuchnie otwartą na dziedziniec oraz dwa gabinety zlokalizowane po przeciwnej stronie w sąsiedztwie gęstej zieleni i stawu. Stodoła piąta to dwupoziomowa przestrzeń dzienna, która jako jedyna w domu posiada otwarcie na wszystkie strony świata - wewnętrzny dziedziniec, otaczający krajobraz jak również zadaszony taras kominkowy. W całości przeszklona ściana szczytowa dwupoziomowego salonu otwiera się na ażurową strukturę drewnianego, zewnętrznego tarasu, wyposażonego w przesuwne przegrody. - Jest to zamierzone nawiązanie do rozebranej drewnianej stodoły zlokalizowanej właśnie w tym miejscu. Na piętrze znajduje sie sypialnia małżeńska przyległa do pomostu, który prowadzi nas w krainę otaczających dom jezior. Na poddaszu zlokalizowaliśmy kameralne pomieszczenie widokowo-kontemplacyjne - podkreśla.