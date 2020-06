To jeden z największych budynków w Poznaniu. Projekt od CDF Architekci

Giant Office to nowoczesny i imponujący obiekt biurowy, który powstał na poznańskim Górczynie. Jego efektowna elewacja wykonana z betonu, cegły i szkła nadaje inwestycji niepowtarzalnego charakteru. Inwestorem jest Giant Invest, zaś generalnym wykonawcą Budimex. Za projekt odpowiada biuro CDF Architekci.

Budynek został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły. Zastosowano w nim także szereg innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Dzięki temu Giant Office to energooszczędny biurowiec utrzymujący optymalną temperaturę zimą i nie przegrzewający się latem.

To także jeden z największych budynków tego typu w mieście. Jego łączna powierzchnia użytkowa to ponad 30 tys. mkw., z czego ponad 15 tys. mkw. jest przeznaczonych na działalność biurową, a prawie 2 tys. mkw. na usługową. Zróżnicowanie funkcjonalne znajduje swoje odzwierciedlenie w formie architektonicznej budynku. Parter przeznaczony pod powierzchnie handlowo-usługowe został wyraźnie oddzielony stylistycznie od kondygnacji biurowych. Wyróżnia go niezwykła elewacja wykonana z imitacji kamienia naturalnego. Fasada wyższych pięter została zrobiona z ręcznie formowanej cegły i 4-metrowych szklanych elementów.

- Przekazujemy do użytkowania kolejny nowoczesny i sprzyjający środowisku budynek biurowy. Budimex posiada szerokie doświadczenie w realizacji tego typu projektów dlatego z radością wpisujemy poznański Giant Office do portfolio inwestycji zmieniających oblicze polskich miast – mówi Artur Popko, wiceprezes zarządu Budimex SA.

Ciekawa prezencja obiektu to nie jedyny atut inwestycji. Dużą zaletą Giant Office jest przemyślana przestrzeń biurowa, której układ został wyznaczony w oparciu o przeprowadzoną analizę doświetlenia budynku, tak aby wszystkim jego użytkownikom korzystało się z niej jak najefektywniej i najprzyjemniej. Cztery niezależne piony komunikacyjne ułatwiają podział metrażu piętra na poszczególnych najemców. Istotnym czynnikiem organizacji przestrzeni jest możliwość wydzielenia zarówno wygodnych powierzchni typu open-space jak i pomieszczeń gabinetowych. Co więcej, przyszli najemcy będą mogli wykończyć swoje biura w odpowiedni dla nich sposób i dopasować wystrój do charakteru firmy.

Oprócz strefy biurowej i powierzchni handlowej powstał tu również hol główny, który zaprojektowano w formie ciągu komunikacyjnego, łączącego strefę zewnętrzną budynku z wewnętrznym dziedzińcem. Jasnoszara posadzka w tej części obiektu kolorystycznie przechodzi płynnie w przestrzeń patio.

Kolejnym imponującym punktem w budynku jest recepcja. Ściany tej strefy jak i holu zostały wykończone twardą blachą trudnościeralną Hardox o grubości 4 mm i szerokości 150 cm, stanowiącą kontynuację okładziny zewnętrznej budynku. Ladę w lobby zaprojektowano jako monolityczną bryłę, wykończoną od zewnątrz blokami betonu o grubym kruszywie. Całość przestrzeni uzupełniło eleganckie oświetlenie w formie liniowych nisz.

Budynek ma 27,23 metrów i kwalifikuje się do kategorii wysokich. Posiada również odporność pożarową klasy „B. Prace budowlane nad obiektem rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku i zakończyły w lutym 2020 r., a wartość inwestycji wynosi 90 mln zł.