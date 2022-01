To jedna z największych inwestycji w powojennej historii Wrocławia

Skanska dokończy budowę trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór we Wrocławiu. To jedna z najważniejszych inwestycji w mieście.

Skanska podpisała umowę na budowę trzeciego, ostatniego odcinka trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) we Wrocławiu.

W ramach inwestycji powstanie nowe torowisko, pętla tramwajowa oraz parking Parkuj i jedź.

Inwestycja o wartości 72,5 mln zł powstanie na zlecenie Miasta Wrocław.

Trasa połączy osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia. To jedna z największych komunikacyjnych inwestycji w historii miasta.

Inwestycja zostanie wykonana w 15 miesięcy. W jej ramach powstaną nowe torowisko, pętla tramwajowa, parking P&R (Parkuj i jedź), a także przebudowany będzie układ drogowy.

Finał kluczowej inwestycji

Trzeci i jednocześnie ostatni odcinek TAT, który wykonamy, powstanie od skrzyżowania Rogowska-Strzegomska do pętli autobusowej przy ul. Zemskiej. – To strategiczny etap całej inwestycji, który będzie zakończony pętlą tramwajową, umożliwiającą pełne użytkowanie całej trasy TAT na Nowy Dwór – podkreśla Jarosław Kowalski, Menadżer Projektów, Skanska. – Wybudujemy nowe torowisko, cztery pary przystanków tramwajowo-autobusowych, ścieżkę rowerową, nowe chodniki.

Zakres prac zakłada ponadto przebudowę jezdni, wykonanie oświetlenia oraz zagospodarowania pasa drogowego i nasadzenia zieleni. Ważnym elementem inwestycji będzie parking P&R na 70 samochodów i z miejscami do ładowania autobusów elektrycznych.

Inwestycja dofinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. – To historyczny moment. Tą umową stawiamy kropkę na „i” w tej wielkiej inwestycji. Przypomnę, że TAT to w sumie blisko 7 kilometrowa trasa autobusowo-tramwajowa. Jedna z największych, ale i najdroższa inwestycja w powojennej historii miasta. Jak ważna dla układu komunikacji zbiorowej Wrocławia widać to od czerwca minionego roku. Pasażerowie korzystają już z pierwszego odcinka TAT od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej, a pozwala nam na to wykonywanie prac remontowych m.in. na placu Jana Pawła II. Co ważne, mimo tych robót tramwaje jeżdżą z zachodniej części miasta do centrum – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Nowy Dwór lepiej skomunikowany

TAT na Nowy Dwór we Wrocławiu to jedna z największych komunikacyjnych inwestycji w historii miasta, dla którego transport miejski jest priorytetem. Realizacja całej trasy przyniesie korzyści mieszkańcom Nowego Dworu, ale także osobom dojeżdżającym do Wrocławia, które będą mogły pozostawić swoje samochody na parkingu P&R, by przesiąść się na tramwaj i jechać dalej do centrum szybkim i bardziej ekologicznym środkiem transportu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do skrócenia czasu dojazdu z Nowego Dworu do centrum miasta.