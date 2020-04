To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Na budowie praca wre

Projekt realizowany od sześciu lat zakłada powstanie samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. Trzeci etap wyłania się już od strony Ronda Ofiar Katynia. Jak zapewnia inwestor plany związane z realizowanymi kolejno po sobie częściami tej, nowej dzielnicy miasta nie ulegają zmianie.

REKLAMA

Ulice, place i parki pustoszeją, tymczasem na krakowskim rynku nowych mieszkań prace nie zwalniają. W Bronowicach budynki osiedla Mieszkaj w Mieście wyłoniły się już w sąsiedztwie Ronda Ofiar Katynia.

Większości deweloperów udaje się przy zachowaniu należytych środków ostrożności kontynuować budowy. Jednym z przykładów wysokiego zaawansowania prac jest osiedle powstające u zbiegu ulic Armii Krajowej oraz Radzikowskiego i w pobliżu przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (oddanie w czerwcu tego roku).

Do przystanku SKA zbliżają się już nowe budynki mieszkalne Mieszkaj w Mieście - Osiedla Wizjonerów. Projekt realizowany od sześciu lat zakłada powstanie samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. Trzeci etap wyłania się już od strony Ronda Ofiar Katynia. Do tej pory na MWM oddano przeszło 600 mieszkań, ponad 200 nowych jest aktualnie w ofercie, a 50 z nich gotowych jest do odbioru.

Jak zapewnia inwestor plany związane z realizowanymi kolejno po sobie częściami tej, nowej dzielnicy miasta nie ulegają zmianie. - Jesteśmy w trakcie budowy następnych etapów i wszystkie prace są pod kontrolą, niektóre nawet wyprzedzamy o kilka miesięcy z uwagi na łagodną zimę. Mimo, że część osób z przyczyn zależnych od bieżącej sytuacji nie sfinalizowała zakupu, cieszymy się, że zainteresowanie rynkiem pierwotnym nie słabnie. Nasi klienci wybierają MWM nie tylko pod kątem mieszkania, ale również pomysłu na osiedle, który wyróżnia nas od innych inwestycji w Krakowie – mówi Szymon Domagała, Prezes Zarządu spółki Henniger Investment S.A.

Dynamicznie rozwija się również infrastruktura Bronowic. Jeszcze przed oddaniem pierwszego z budynków MWM, inwestor wybudował i przekazał miastu blisko dwa kilometry dróg, tworząc nowy układ drogowy i urbanistyczny osiedla wokół ulicy Wizjonerów.

Na czerwiec zaplanowane jest również oddanie w Bronowicach przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, który jest już w fazie prac wykończeniowych. Umożliwi on komunikację w kierunku Dworca Głównego, portu lotniczego w Balicach oraz Katowic. Przy bronowickiej stacji SKA gmina ogłosiła także przetarg na budowę centrum przesiadkowego typu park & ride, które zintegrowane będzie z istniejącymi liniami tramwajowymi i przystankami autobusowymi.