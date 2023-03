To jedna z wizytówek miasta. Stare kino odzyskało blask, zaś na poddaszu znajduje się muzeum kina niemego

Już w okresie międzywojennym w lipnowskim budynku znajdowało się kino. To budynek z historią, który odzyskał właśnie blask. Mieści się tu nie tylko kino Nawojka, ale również muzeum kina niemego. "To wielka chwila dla mieszkańców Lipna. To miejsce, znowu nabrało kolorów, jest tu teraz pięknie" - mówiła Aneta Jędrzejewska.

REKLAMA

Po modernizacji lipnowskie kino Nawojka i nowo powstałe muzeum kina niemego zostały otwarte 18 marca br.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 mln zł.

Historyczny budynek, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza, w okresie międzywojennym stał się kinem i taką funkcję pełni do dziś, Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zmodernizowane lipnowskie kino Nawojka i nowo powstałe muzeum kina niemego zostały otwarte 18 marca br. W uroczystości uczestniczyli członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść.

To wielka chwila dla mieszkańców Lipna. To miejsce, znowu nabrało kolorów, jest tu teraz pięknie. Jestem przekonana, że będzie tętnić w nim życie, że będziemy chcieli się tu spotykać, jednoczyć, bawić, śmiać, może płakać, ale tylko ze śmiechu i radości – mówiła podczas uroczystego otwarcia obiektu członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

Historyczny budynek, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza, w okresie międzywojennym stał się kinem i taką funkcję pełni do dziś. To jedna z wizytówek miasta, od teraz jest także „domem” dla licznych pamiątek Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego. W powstałym na poddaszu muzeum kina niemego główne miejsce zajmuje stary projektor kinowy, wcześniej stanowiący wyposażenie kina Nawojka, oraz eksponaty związane z Polą Negri.

Na poddaszu kina Nawojka w Lipnie znajduje się teraz muzeum kina niemego, Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Mieszkańcy Lipna i okolic mogą teraz uczestniczyć w seansach w nowoczesnym, wygodnym i przystosowanym do współczesnych standardów kinie. W ramach modernizacji obiekt został docieplony, zyskał nową elewację oraz instalację fotowoltaiczną. Salę kinową wyposażono w nowoczesny system projekcyjny pozwalający na uzyskiwanie wysokiej jakości obrazu i dźwięku filmowego. Widownia ma nową skośną podłogę i wygodne fotele.

Zmodernizowany budynek kina oraz nowo utworzone muzeum pozwalają także na realizowanie planowanych tu projektów społecznych.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 mln złotych, z czego prawie 3,5 mln złotych stanowiła dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.