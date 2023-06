To jedno z najnowocześniejszych laboratoriów meblarskich na świecie. Znajduje się w Piszu i jest... z drewna i sklejki

Paged otworzył nowoczesne laboratorium w Piszu, które umożliwi marce przeprowadzanie badań drewna, tworzyw sztucznych i płyt drewnopochodnych oraz realizację kompletnej certyfikacji produktowej.

14 czerwca 2023 r. została oficjalnie otwarta nowa siedziba Centrum Badawczo-Rozwojowego Paged LabTech w Piszu.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, który umożliwia firmie przeprowadzanie badań drewna, tworzyw sztucznych i płyt drewnopochodnych dla klientów spółek Paged oraz realizację kompletnej certyfikacji produktowej.

To istotny krok firmy w dążeniu do dalszego rozwoju innowacyjnych produktów, które budują jej przewagę konkurencyjną na rynku.

Nowa siedziba Paged LabTech znajduje się przy ulicy Kwiatowej 1 w Piszu i jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów tego typu na świecie. Budynek został skonstruowany z drewna i sklejki, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważone i ekologiczne rozwiązania.

- Drewno, jako naturalny materiał, nie tylko nie emituje CO2, ale także pomaga w obniżaniu emisji tego gazu w cyklu życia budynku - tłumaczy Ewelina Depczyńska, doktor technologii drewna, Prezes Paged LabTech.

Solidne podstawy innowacji

Inwestycja w nową siedzibę Paged LabTech została zrealizowana dzięki środkom finansowym ze strony Paged i Europejskiego Funduszu Rozwoju przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ta nowoczesna przestrzeń badawcza umożliwia firmie jeszcze głębsze zaangażowanie w nowe technologie i innowacje oraz poszerzenie zakresu oferowanych przez Paged rozwiązań, opartych na wiarygodnych badaniach.

- Nowa siedziba Paged LabTech zwiększa nasze możliwości wprowadzania na polski i międzynarodowe rynki coraz szerszej oferty rozwiązań realizujących strategię zrównoważonego rozwoju i celów klimatycznych. Dzięki instalacjom. półtechnicznymi centrum pozwoli nam przyspieszyć proces rozwoju nowych produktów i skrócić czas od koncepcji produktu do jego wdrożenia. - mówi Jarosław Michniuk, CEO grupy Paged. - Nasz zespół tworzą eksperci o wysokich kompetencjach z zakresu technologii drewna, chemii, materiałoznawstwa oraz inżynierii materiałowej. Dzięki tak szerokiemu gronu specjalistów jesteśmy w stanie zintensyfikować badania nad materiałami drewnopochodnymi oraz rozwiązaniami systemowymi dopasowując się do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku - dodaje Michniuk.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Paged LabTech stwarza więcej możliwości na jeszcze dokładniejsze testowanie innowacji, a także przeprowadzania analiz technologicznych czy ekonomicznych, pozwalających na łatwiejsze wdrożenie nowych technologii w procesie produkcyjnym.

Projekty dla teraźniejszości i przyszłości

Paged LabTech odpowiada na potrzeby rynku poprzez realizację różnych projektów badawczych. Aktualnie firma prowadzi projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi, takimi jak Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Techniki Drewna oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekty te obejmują takie obszary jak niskoemisyjna sklejka do meblarstwa, innowacyjne meble szkieletowe z drewna bukowego o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne, a także opracowanie innowacyjnych tworzyw kompozytowych do zastosowania w transporcie drogowym.