To jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie. Architekt opowiada o spektakularnej modernizacji

Atrium Promenada to jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie. W marcu br. zakończył się kolejny etap jego modernizacji, a we wrześniu inwestycja została wyróżniona w konkursie Prime Property Prize. O projektowaniu metamorfozy Promenady i przyświecających mu założeniach opowiada Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury, SUD Polska.

Dziewięć lat i cztery fazy budowy – tyle w sumie, łącznie z projektowaniem, zajęła metamorfoza warszawskiego centrum handlowego Atrium Promenada. Wysiłek ten został doceniony przez jury konkursu Prime Property Prize 2023, które nagrodziło inwestycję tytułem Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej. W marcu zakończył się kolejny etap modernizacji centrum, po którym Promenada zyskała łącznie 63 tys. mkw. GLA. Ten etap trwał jeden rok.

O projektowaniu nowej Atrium Promenady, wyzwaniach towarzyszących metamorfozie i jej najważniejszych założeniach rozmawiamy z Jocelynem Fillardem, dyrektorem ds. architektury w SUD Polska – pracowni odpowiedzialnej za projekt modernizacji obiektu.

Jocelyn Fillard na gali rozdania nagród konkursu Prime Property Prize 2023

Atrium Promenada to jedno z warszawskich centrów handlowych „pierwszej generacji”. Jakie były główne założenia rekonstrukcji?

Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury, SUD Polska: Promenada jest jednym z pierwszych historycznych centrów handlowych w Warszawie. Pierwotnie zlokalizowana w odrestaurowanej starej fabryce, została następnie poszerzona o dodatkowy budynek. Po latach pomyślnej działalności, centrum stało się postarzało, a layout pierwotnego budynku zaczął stwarzać komplikacje.

Poziom +1 charakteryzował się bardzo niską wysokością, która uniemożliwiała stworzenie komfortowych warunków spełniających obecne standardy dla najemców. W pierwszej dekadzie XXI wieku powstały kolejne centra handlowe, takie jak Galeria Mokotów, Arkadia czy Złote Tarasy, które oferowały klientom prawdziwe doświadczenia. Aby zachować konkurencyjność w dobie e-commerce, centra handlowe muszą z jednej strony prezentować autentyczną tożsamość, a z drugiej - przestrzenie wysokiej jakości, zachęcające do spędzania w nich czasu i odpoczynku. Dlatego też celem była rozbudowa i przekształcenie istniejącego centrum w taki sposób, aby zapewnić klientom doświadczenia odpowiadające dzisiejszym standardom.

Czy jego modernizacja była trudna? Ile zmian trzeba było wprowadzić, żeby dostosować się do dzisiejszych standardów?

Rzeczywiście było to duże wyzwanie. Promenada jest prawdopodobnie najbardziej złożonym projektem rewitalizacyjnym istniejącego centra handlowego, jakiego się podjęliśmy. Przez 9 lat zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy 4 fazy budowy.

Na początku wspólnie z naszym klientem, G City, przygotowaliśmy nadrzędną wizję, w której zdefiniowaliśmy pożądaną ostateczną formę centrum. Następnie podzieliliśmy projekt na różne etapy budowy, które trzeba było rozłożyć w czasie.

Jednym z największych wyzwań technicznych było dostosowanie poziomu +1 pierwotnego budynku, zlokalizowanego pod istniejącym biurowcem. Oryginalna wysokość sufitu wynosiła około 3 metry, co nie pozwalało na utworzenie przestronnych powierzchni komercyjnych. W związku z tym zaproponowaliśmy usunięcie jednego poziomu pod biurami, zyskując w ten sposób podwójną wysokość. Dzięki temu obecnie możliwe jest uzyskanie dużych kubatur handlowych i podwójnych witryn sklepowych o wysokości 5,5 metra, które są bardziej reprezentacyjne i lepiej widoczne z parteru.

Oprócz tego znacznie uprościliśmy układ galerii, usuwając część pasaży i tworząc pętlę handlową, a wszystko to ułatwiając jednocześnie przejście z pierwotnego budynku do pierwszej przybudówki. Udało się to zrobić w ramach prac prowadzonych na częściowo zajętym terenie, niekiedy w nocy, aby zagwarantować funkcjonowanie centrum na różnych etapach budowy.

Jedną z kluczowych zmian, jakie przeszła Promenada było powiększenie wysokości pierwszego piętra. W ten sposób zyskano więcej przestrzeni i światła oraz możliwość zaoferowania najemcom większych, bardziej widocznych witryn. fot. mat. prasowe

Prace, jakim poddana została Promenada nie obejmowały wyłącznie modernizacji istniejących budynków. Właściwie ich częścią była rozbudowa centrum. Jak zadbaliście o to, aby nowa część centrum współgrała z istniejącym budynkiem?

Jak już wspomniałem wcześniej, celem naszym i G City było nie tyle ujednolicenie nowych przybudówek z oryginalnym budynkiem, ale stworzenie nowej wyrazistej tożsamości centrum – zgodnej z jego historią, ale ukazanej w odświeżony sposób.

Zaprojektowana przez nas wstępna, kompleksowa wizja obejmowała nie tylko architekturę, ale także wystrój wnętrz i identyfikację marki „Promenada”. Dzięki niezachwianemu zaufaniu G City i ich determinacji w doprowadzeniu pierwotnej wizji do końca, centrum ma teraz silny i spójny wizerunek na przestrzeni całego budynku.

Inspiracją dla wnętrz Promenady były podobno europejskie miasta. Czy może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Które z miast były posłużyły za inspirację? Skąd w ogóle pojawił się taki pomysł?

Tworząc projekt zawsze staramy się nawiązywać dialog z otaczającym go kontekstem. W tym wypadku zainspirował nas istniejący niesamowity monumentalny świetlik, a także to, co dla Warszawy znaczy sama Promenada.

Historycznie Promenada znana była jako jedno z pierwszym nowoczesnych warszawskich centrów handlowych, z doskonałą ofertą marek modowych wśród najemców. To właśnie skłoniło nas ku idei stworzenia „Grand Magasin” dla Warszawy. Architektonicznej katedry handlowej, podobnej do tych budowanych w Europie Zachodniej w XIX wieku, jak na przykład „Le Printemps” w Paryżu.

Chcieliśmy w nowoczesny sposób ponownie zinterpretować atmosferę tych niesamowitych przestrzeni handlowych, za cel mając stworzenie w Warszawie unikalnego centrum handlowego, które charakteryzuje ta sama jakość naturalnego światła i elegancja w szczegółach.

Modernizacje, remonty, przebudowy są w Polsce coraz powszechniejsze i często przedstawiane są jako zrównoważona alternatywa dla budowy nowych obiektów od zera. Jakie zmiany wprowadzono w Promenadzie, aby była bardziej zrównoważona i przyjazna środowisku?

W ramach modernizacji Promenady wymieniono wszystkie instalacje techniczne, aby oszczędzać energię i zmniejszyć ślad węglowy budynku w trakcie jego eksploatacji. Wszystkie systemy oświetlenia zostały również zastąpione systemami LED.

Przemalowaliśmy istniejący świetlik na biało nie tylko ze względów estetycznych, ale także w celu zwiększenia intensywności naturalnego światła i tym samym zmniejszenia zużycia energii pochłanianej przez oświetlenie sztuczne. Na większości podłóg zastosowaliśmy naturalny kamień (marmur i granit), który jest materiałem naturalnym, o bardziej zrównoważonym procesie produkcji i wysokiej trwałości.

Dzięki tym wszystkim wspomnianym zmianom Promenada po remoncie uzyskała certyfikat BREEAM.

Atrium Promenada to przede wszystkim centrum handlowe. Jakie rozwiązania architektoniczne wdrożono, aby zapewnić klientom przyjemne doświadczenia zakupowe?

Powiększenie wysokości pierwszego piętra było jednym z kluczowych działań, mających na celu zwiększenie odczucia przestrzeni i poczucia komfortu. Poza tym zastąpiliśmy pierwotną długą fontannę, która utrudniała dostęp z jednej strony centrum handlowego na drugą, mniejszymi fontannami indywidualnymi. Usprawniło to komunikację klientów w obrębie obiektu.

W celu zapewnienia lepszych doświadczeń "lifestyle", w przestrzeni centrum wprowadzone zostały małe kioski z jedzeniem. Aby poprawić komfort spożywania posiłków całkowicie przebudowana została strefa gastronomiczna.

Część prac objęła także także uproszczenie układu komunikacyjnego poprzez wyeliminowanie małych ślepych zaułków i wąskich korytarzy, a także ulepszenie całego układu komunikacji pionowej za pomocą nowych wind i schodów ruchomych. Wreszcie, wszystkie toalety i udogodnienia dla rodzin zostały całkowicie przebudowane z naciskiem na komfort i higienę, dzięki wprowadzeniu bezdotykowych systemów dostępu.

Charakterystyczna podświetlana elewacja z graficznym motywem to jeden ze znaków rozpoznawczych "nowej" Promenady. fot. mat. prasowe

Czym pod względem architektonicznym wyróżnia się Promenada na tle innych warszawskich galerii handlowych?

Tym, co czyni Promenadę wyjątkową, jest spójny projekt i nadrzędna tożsamość obecna w najdrobniejszym szczególe. Jej ikoniczną przestrzenią jest Aleja Mody, której majestat odwiedzający mogą podziwiać skąpany w naturalnym świetle, dzięki obecności dużego świetlika. W jej centrum znajduje się wywołująca prawdziwy efekt „Wow” fontanna typu „żyrandol”.

Charakterystycznym akcentem jest także podświetlona elewacja z graficznym motywem od strony ulicy Ostrobramskiej, gdzie architektura i tożsamość miejsca przenikają się jak w żadnym innym centrum handlowym Warszawy.

Dziękuję za rozmowę