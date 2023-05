To jedyne takie miejsce w Warszawie. Ogrody na dachu Galerii Północnej przyciągają tłumy

Alejki spacerowe, strefy relaksu z ławkami i siedziskami, jedyna w Polsce tężnia solankowa w centrum handlowym: zielone ogrody na dachu Galerii Północnej w Warszawie przyciągają tłumy swoimi atrakcjami.

Ogrody Galerii Północnej przyciągają tłumy. Tylko od początku tegorocznego sezonu, który rozpoczął się 20 kwietnia, zieloną przestrzeń na dachu centrum handlowego odwiedziło ponad 71,8 tys. osób. To jeden z najlepszych wyników od otwarcia ogrodów w 2018 roku.

Odwiedzających przyciąga dziś przede wszystkim unikalność atrakcji. To jedyne ogrody w Warszawie, które zlokalizowane są na dachu galerii handlowej i zarazem jedna z największych tego typu realizacji w Polsce, która od kwietnia do października w 2022 roku gościła ponad pół miliona osób. Liczymy na to, że w tym roku uda się ten wynik pobić – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.