To już pewne. W starym łódzkim kinie powstanie Street Food Kino Gdynia

Nawet za półtora roku może zakończyć się remont dawnego kinoteatru Gdynia w Łodzi. We wnętrzu pojawi się nowa funkcja - food hall.

Budynek kina powstał w 1908 r. Widownia mieściła 450 miejsc, a wnętrza były bogato zdobione z kryształowymi żyrandolami i ozdobnymi plafonami. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym elewacji była sowa. W czasach działalności kina, po zmroku, świeciły się jej oczy. Kino funkcjonowało do końca lat 90. XX wieku. Po jego likwidacji w budynku mieścił się salon tapet i wykładzin.

W zabytkowych przestrzeniach kinoteatru ma powstać Street Food Kino Gdynia – przestrzeń gastronomiczna wzorowana na Hali Koszyki i Fabryce Norblina w Warszawie, koncentrująca pod jednym dachem dawnej sali kinowej kilkanaście lokali oferujących różnorodne menu. To na parterze. Na pierwszym piętrze ma stanąć długi bar z widokiem na ul. Tuwima, a z dwóch wewnętrznych balkonów rozpościerać będzie się widok na kondygnację poniżej. Uzupełnieniem całości ma być zewnętrzny taras na dachu oficyny budynku.

– Chcielibyśmy zachować jak najwięcej oryginalnego wystroju gmachu z początku XX w., ale niewiele z tego przetrwało do naszych czasów. Na pewno pokusimy się o rekonstrukcję drewnianego sufitu, na podstawie starych zdjęć zamierzamy odtworzyć elementy zdobiące fasadę. Chcemy też, żeby oczy rzeźby sowy nad wejściem głównym, znów świeciły się tak jak było to dawno temu – opowiada Bartłomiej Klimczak, przedstawiciel właściciela budynku.

Koncepcja przemiany kina w food court jest na razie opracowywana od strony formalnej. Inwestor wystąpił do służb konserwatorskich o wytyczne dotyczące projektowanych zmian, toczą się prace nad projektem. Poszukiwani są też przyszli najemcy, by już na etapie projektowania wziąć pod uwagę ich potrzeby lokalowe.

– Kiedy zbierzemy niezbędne dokumenty, wystąpimy o pozwolenie na budowę. Sam remont powinien zająć ok. 1,5 roku. Choć wnętrze kina wygląda obecnie niezbyt zachęcająco, to konstrukcja gmachu jest w całkiem niezłym stanie, co potwierdza ekspertyza wykonana przez specjalistów Politechniki Łódzkiej – dodaje Klimczak.