To mają być zielone płuca miasta. W Gdyni otwarto Park Centralny

Park Centralny w Gdyni jest już projektem kompletnym. 29 sierpnia oficjalnie oddano do użytku ostatni, trzeci etap inwestycji i tym samym zakończono wszystkie prace. Centrum Gdyni zyskało nie tylko nową, zieloną przestrzeń z różnymi strefami aktywności. Pod ziemią zaparkuje także 270 samochodów.

Prace związane z trzecim etapem Parku Centralnego w Gdyni ruszyły w pierwszej połowie kwietnia 2022 roku.

Wykonawcą była wyłoniona w drodze przetargu firma Budimex.

Koszt tej części inwestycji to 63,4 miliona złotych.

Łącznie zagospodarowanie terenu na nowy park przyniosło nasadzenia aż 193 nowych drzew, ponad 24 tysięcy krzewów, ponad 6 tysięcy bylin oraz niebagatelną liczbę ponad 103 tysięcy kwiatów, traw ozdobnych, pnączy i innych roślin.

Gdynia domknęła jedną z największych inwestycji ostatnich lat, Park Centralny – miejsce rekreacji, odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu w samym centrum miasta.

We wtorek, 29 sierpnia oficjalne otwarcie trzeciego etapu zwieńczyło kilkuletni proces powstawania parku. Pierwsze koncepcje i konsultacje społeczne, w których gdynianie wskazywali na oczekiwane funkcje i wyposażenie odbyły się jeszcze w 2017 roku; w 2019 do użytku oddano etap pierwszy, a rok później – etap drugi. Najbardziej kosztowna i wyczekiwania, główne ze względu na dodatkowe funkcje była właśnie część trzecia, która teraz jest już do dyspozycji gdynian.

Co znajdziemy na terenie rozciągającym się od skrzyżowania ulicy Świętojańskiej i alei Piłsudskiego aż do rozbudowanego skateparku, czyli w ramach trzeciego etapu? To mnogość zieleni, miejsc do wypoczynku i wydzielonych stref, w których znajdziemy propozycje konkretnych aktywności.

Na trzeci etap Parku Centralnego w Gdyni składają się takie elementy, jak:

polana piknikowa;

siedziska terenowe;

staw biologiczny;

zimowa ślizgawka, w którą będzie można przekształcić wodną sadzawkę (wraz z m.in. wypożyczalnią łyżew);

fontanna;

tor wrotkarski/rolkarski i trasa biegowa (domknięcie pętli z drugim etapem);

pawilon gastronomiczny;

parking podziemny dla 270 aut z kilkoma wejściami/wyjściami;

pomieszczenia techniczne parku.

Jednym z kluczowych elementów, które odpowiadają nie tylko potrzebom mieszkańców oczekujących nowej, zielonej przestrzeni, ale i tych, którzy chcą odwiedzić Śródmieście w celu załatwienia spraw czy skorzystania z lokalnych usług jest wspomniany podziemny parking.