To najbardziej ekologiczny zakład PepsiCo w Europie. Jest... pod Środą Śląską

31 maja br. otwarto fabrykę PepsiCo w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej. Jest to najbardziej zrównoważony zakład produkcyjny koncernu w Europie.

Pod Środą Śląską otwarto najbardziej ekologiczny zakład PepsiCo w Europie.

Za projektowanie i zarządzanie procesem budowy odpowiedzialna była firma Arup, specjalizująca się w zrównoważonej inżynierii, która współtworzyła takie obiekty, jak nowy browar Carlsberg w Hamburgu, zakład cukierniczy Cadbury-Wedel w Skarbimierzu czy fabryka Toyoty w tureckim Adapazari.

Dzięki ekologicznym rozwiązaniom opracowanym przez Arup, polski zakład PepsiCo już wkrótce będzie zero-emisyjny pod względem CO2.

W nowo otwartym zakładzie będą produkowane chipsy i inne przekąski z ziemniaków oraz kukurydzy dla ponad 20 europejskich krajów, w tym Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Fabryka jest wielkości siedmiu boisk piłkarskich, a jej powstanie tworzy ponad 450 nowych miejsc pracy w regionie. Jest to piąty obiekt produkcyjny PepsiCo w Polsce, który na tle całej Europy wyróżnia się przede wszystkim ekologicznymi rozwiązaniami. Firma Arup podczas opracowywania projektu fabryki, skupiła się na maksymalnym ograniczeniu jej wpływu na środowisko. Dzięki temu obiekt jest jednym z najefektywniejszych energetycznie zakładów PepsiCo w Europie i będzie funkcjonował na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zarządzanie energią na miarę XXI wieku

Inżynierowie Arup już w fazie koncepcji obliczyli przewidywany ślad węglowy zakładu w całym okresie istnienia obiektu, biorąc pod uwagę budowę, eksploatację i rozbiórkę. Dzięki temu podjęto szereg działań, które zapewnią zero-emisyjność pod względem CO2 do 2035 roku. Podczas budowy m.in. postawiono na konstrukcję przy użyciu materiałów o możliwie najniższym śladzie węglowym i z myślą o ich ponownym wykorzystaniu w przyszłości.

Fabryka koło Środy Śląskiej będzie korzystać także wyłącznie z "zielonych" źródeł energii. Obiekt będzie generować czystą energię z paneli fotowoltaicznych, a w przyszłości planowane jest uruchomienie własnej turbiny wiatrowej. Dodatkowo na potrzeby chłodzenia w trakcie przygotowywania wyrobów i przy ogrzewaniu budynków nieprodukcyjnych będzie wykorzystywane ciepło odpadowe z procesu produkcji.

Ważnym elementem było również zmniejszenie emisji z transportu. Przysłuży się temu pozyskiwanie surowca do produkcji z najbliższej okolicy – od polskich rolników z regionu Dolnego Śląska. Szacuje się, że będzie to ok. 60 tys. ton ziemniaków rocznie do roku 2024 i 30 tys. ton kukurydzy do 2027 roku. Produkty rolne będą dostarczane według precyzyjnego harmonogramu dostaw, który pozwolił uniknąć budowy magazynu do przechowywania ziemniaków.

Produkcja przyjazna dla klimatu i otoczenia

Oprócz maksymalnej redukcji emisji CO2, Arup wraz z PepsiCo zadbał o wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej, aby odzyskiwać i ponownie używać jak najwięcej składników z produkcji. W związku z tym stworzono m.in. system odzyskiwania skrobi z wody poprocesowej. Planowane jest, aby w przyszłości zakład wykorzystywał obierki ziemniaków w generatorze biomasy, który dostarczy dodatkową energię i przetworzy resztki na nawóz do upraw dla rolników. Inżynierowie Arup stworzyli też zrównoważony system gospodarki wodnej, wykorzystujący wielokrotnie wodę wodociągową oraz uzdatnioną deszczową w procesach mycia ziemniaków, chłodzenia i nawadniania, a na końcu używaną do spłukiwania toalet.

– Fabryka PepsiCo koło Środy Śląskiej jest idealnym przykładem tego, jak sektor spożywczy może przekształcić się, aby funkcjonować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. W fabryce zostały wykorzystane najnowocześniejsze zielone technologie, dzięki czemu cały zakład jako pierwszy obiekt koncernu PepsiCo w Europie osiągnie pełną neutralność klimatyczną. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu, które bez przesady można nazwać kamieniem milowym – mówi Elzbieta Cichonska, Prezes Arup.

Oprócz opracowania efektywnych procesów produkcyjnych, Arup dostosował obiekt, tak aby zwiększał komfort pracowników. Inżynierowie uwzględnili możliwość przeprowadzania przyszłych remontów w obiekcie bez przerywania produkcji. Na terenie zakładu przewidziano siłownię. Planowane jest opracowanie programu wydarzeń integracyjnych, a także utworzenie w gminie nowych ścieżek rowerowych, chodników i usprawnienie transportu publicznego, aby zachęcać pracowników do aktywnego, ekologicznego stylu życia.

Zastosowanie tak nowoczesnych i efektywnych zielonych rozwiązań, wymagało wykorzystania narzędzi cyfrowych m.in. stworzenia cyfrowego bliźniaka budynku. Dzięki temu udało się znacznie skrócić czas realizacji i wybrać rozwiązania najkorzystniejsze technicznie i finansowo. W projekcie i budowie fabryki PepisCo koło Środy Śląskiej uczestniczyło ponad 100 ekspertów Arup, realizując szereg usług kluczowych dla procesu inwestycyjnego, w tym ocenę techniczną potencjalnych działek budowlanych, uzyskanie wymaganych pozwoleń, opracowanie projektu technicznego, doradztwo kosztowe, aktywną pomoc podczas wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych, a także w czasie budowy: zarządzanie projektem, nadzór autorski i inwestorski, usługi w okresie uruchomień i odbiorów.