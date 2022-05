To najbardziej innowacyjny sklep IKEA na świecie. Powstał w Wiedniu, a za projektem stoją Querkraft Architekten

W centrach dużych miast nie będzie miejsca dla samochodów. Tego trzyma się IKEA. W Wiedniu otworzyła sklep wolny od samochodów, ale zaproponowała też hostel z ogólnodostępnym tarasem na dachu. Za projektem stoi pracownia Querkraft Architekten.

Miejski i wolny od samochodów sklep IKEA zlokalizowany jest w centrum Wiednia.

Oprócz sklepu IKEA powstał też Jo&Joe Hostel.

Za wyjątkową architektura nowego sklepu IKEA w Wiedniu stoi pracownia Querkraft Architekten.

Architekci zaprojektowali sklep z przeszklonymi elewacjami podzielonymi niczym szafka na książki, a na poszczególnych "półkach" wyeksponowano drzewa.

Europejskie stolice mają się wpisywać w trend tzw. 15-minutowych miast. Każde miasto osiągnie to w inny sposób, ale wszystkie łączy chęć ograniczenia ruchu samochodowego w swoich centrach. W tym duchu powstała nowa IKEA w centrum Wiednia. W budynku nie tylko zabrakło miejsc parkingowych, ale także elewacji.

Miejski + wolny od samochodów

Ten budynek wnosi istotny wkład w przyszłość ekologicznego miasta, a także w przyszłość handlu detalicznego. Miejska IKEA oparta jest wyłącznie na komunikacji miejskiej, a przy tym pełni funkcję atrakcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców ze zjawiskowym tarasem na dachu.

Zjawiskowy dach w IKEA w Wiedniu, fot. hertha hurnaus-querkraft

W trójetapowym konkursie architektonicznym obejmującym też kilka warsztatów IKEA wytypowała pracownię Querkraft Architekten jako swojego projektanta. Już na etapie briefingu IKEA sformułowała cel: "Chcemy być dobrym sąsiadem". Podejście Querkraft odzwierciedla zaprojektowany przez architektów budynek, który stanowi wartość dodaną, także dla otoczenia. Ogólnodostępny taras na dachu, gdzie można napić się kawy, odpocząć i nacieszyć się widokiem miasta, a także duża mnóstwo zieleni na elewacji – to wszystko składa się na bycie "dobrym sąsiadem".

Półka na książki

Punktem wyjścia dla koncepcji bryły była forma siatki zainspirowanej półką na książki. Siatka elewacji umożliwia zmianę otwartych i zamkniętych elementów fasady.

Co ważne, strefa przypominająca półkę o głębokości około 4,5 metra biegnie wokół budynku i zapewnia cień. Pozwala na rozbudowę przestrzeni, zapewnia miejsce na tarasy i zieleń, a także na infrastrukturę techniczną m.in. windy, schody ewakuacyjne.

160 drzew w IKEA

Drzewa na elewacji i na dachu mają wpływ na mikroklimat. Ponieważ drzewa mogą być umieszczane na różnych wysokościach i głębokościach budynku, nasadzeń jest o wiele więcej niż byłoby to możliwe w standardowym projekcie. Rośliny pnące i drzewa w sklepie meblowym IKEA działają chłodząco i nawilżająco – jak rodzaj naturalnego systemu klimatyzacji. Poprawie ulegnie również temperatura powietrza w przyziemiu. Symulacje komputerowe wskazują na odpowiedni spadek temperatury o 1,5°C.

Mix funkcji poprzez otwarty plan pięter

Prefabrykowane słupy żelbetowe stoją na wysokości ok. 650 m. Siatka 10 x 10 metrów pozwala na elastyczność w projektowaniu przestrzeni. Można łatwo dostosować się do zmieniających się wymagań, co już ma miejsce. Sklep IKEA zajmuje niższe piętra, Jo&Joe Hostel z 345 łóżkami znajduje się na dwóch najwyższych piętrach. Ten zaskakujący miks tworzy budynek, który żyje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.