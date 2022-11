To najlepszy dom w Polsce. Reform Architekt docenieni przez międzynarodowe jury

Marcin Tomaszewski z pracowni Reform Architekt otrzymał tytuł Best Architecture Single Residence Poland za projekt Re: Q House w międzynarodowym konkursie European Property Awards. Pracownia już trzeci rok z rzędu otrzymuje ten sam tytuł.

European Property Awards jest jednym z najważniejszych europejskich konkursów w branży architektonicznej, którego początki sięgają 1993 roku.

Tytuł Best Architecture Single Residence Poland dla pracowni Marcina Tomaszewskiego został przyznany przez jury European Property Awards już trzeci raz z rzędu.

W 2020 roku Re: Lakeside House był pierwszym docenionym przez gremium projektem, a w 2021 - Re: Perfect House drugim. Rok 2023 należy do Re: Q House.

- European Property Awards to bardzo prestiżowa nagroda. Cieszę się, że kolejny raz jury doceniło projekt mojej pracowni. Każdy z moich nagrodzonych projektów wyróżniam się czymś innym. RE: Q HOUSE w tym roku zwrócił na siebie uwagę swoimi proporcjami. Tu wszystko jest wyważone, spójne, kompletne i co najważniejsze – uzupełniające się - mówi architekt Marcin Tomaszewski. - Polska architektura jest na bardzo dobrym, światowym poziomie. A takie tytuły jak European Property Awards są tego najlepszym potwierdzeniem - dodaje.

RE: Q HOUSE najlepszym domem w Polsce

- Cały ten projekt „żyje”, z każdej strony dom wygląda inaczej. Jeśli wejdziemy do niego od frontu i przejdziemy na tyły – mamy wrażenie jakbyśmy byli w zupełnie innym budynku. Ten element pewnej niespodzianki i jednocześnie niedopowiedzenia powoduje, że ten dom nigdy się nie znudzi - mówi Tomaszewski. Tytuł Best Architecture Single Residence Poland dla pracowni Marcina Tomaszewskiego został przyznany przez jury European Property Awards już trzeci raz z rzędu, fot. mat. pras.

Re: Q House został zaprojektowany tak, aby budynek mógł ewaluować wraz z potrzebami domowników, nie tracąc przy tym wyważonej kompozycji. Daje to nieskończone możliwości rozbudowy domu i uzupełniania go o kolejne bryły. Swobodę w formowaniu, ustawianiu i dokładaniu brył udało się osiągnąć także dzięki usytuowaniu budynku w centralnej części działki. Aby idea nieskończoności mogła się urzeczywistnić, ważne było także trzymanie się zasady organizującej cały projekt - każda funkcja musiała zmieścić się w danym prostopadłościanie, by bryły pozostały w styku, bez przenikania się.

W 2020 roku Re: Lakeside House był pierwszym docenionym przez gremium projektem, a w 2021 - Re: Perfect House drugim. Rok 2023 należy do Re: Q House, fot. mat. pras.

Zaprojektowanie prostopadłościanów względem siebie nawzajem pozwala uzyskać efekt ruchu. Tworzy to ciekawą formę właśnie ze względu na dynamikę. Klarowny podział na bryły z wpisanymi w nie funkcjami wprowadza naturalny porządek i organizuje przestrzeń. Wywodzący się z tradycyjnego podziału układ funkcjonalny nabiera nowego wyrazu dzięki świeżemu spojrzeniu architekta.

Reform Architekt to pracownia architektoniczna, założona w 2010 roku przez architekta i dyrektora kreatywnego Marcina Tomaszewskiego. Do dzisiaj biuro zrealizowało ponad setki projektów, zarówno indywidualnych, jak i komercyjnych. Biuro projektowe specjalizuje się w projektowaniu budynków oraz wnętrz.