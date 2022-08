To najważniejsza inwestycja Krakowa od lat. Budowa właśnie zakończona

Budowa Trasy Łagiewnickiej została zakończona. To jedna z najważniejszych inwestycji miasta Krakowa. W ramach kontraktu o wartości ok. 680 mln zł, oddano do użytku 3,5-kilmetrową trasę. Prace budowlane Budimex rozpoczął w lipcu 2018 i trwały do czerwca 2022 roku.

Wartość kontraktu wyniosła 680 mln zł.

Na budowie pracowało w szczytowych okresach ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych.

Inwestycja zrealizowana w formule Projektuj i Buduj.

Umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka SA konsorcjum w składzie Budimex i Ferrovial Construction podpisało 17 marca 2017 roku. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączy osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską. Inwestor zawarł umowy na finansowanie projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Tunel, mosty, zmieniony brzeg rzeki

Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej nową linię tramwajową. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

Trasa Łagiewnicka: Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw, fot. mat. Budimex

Budowa Trasy Łagiewnickiej wymagała kompleksowej przebudowy silnie zurbanizowanego terenu w rejonie ul. Zakopiańskiej. W tym miejscu trasa przecina jedną z głównych arterii wylotowych do Krakowa oraz linię kolejową nr 94. Na obu drogach konieczne było stałe utrzymanie ruchu. Dodatkowo przez ten obszar przepływa także rzeka Wilga.

Roboty prowadzone były wieloetapowo. W pierwszej kolejności wykonywano odcinkowo obiekty niezbędne do przełożenia biegu rzeki do nowego, zmienionego koryta. Wymagało to również budowy tymczasowego toru kolejowego wraz z przeprawą przez rzekę dla pociągów. Po „przełożeniu rzeki” możliwa była kontynuacja prac przy odcinkach tuneli drogowych i tramwajowych będących wcześniej w kolizji, a następnie odtworzenie na ich stropie linii kolejowej w docelowym przebiegu – mówi Cezary Łysenko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Prace przy budowie były przerywane przez silne opady deszczu i wylania rzeki Wilgi. - Największe z nich miało miejsce w sierpniu 2021 roku. Wilga wystąpiła z koryta i zalała część placu budowy Trasy Łagiewnickiej, gdy obwałowania rzeki nie były jeszcze ukończone. Po wznowieniu prac udało nam się podwyższyć wał rzeki i wykonać dodatkowe zabezpieczenia, co zminimalizowało ryzyko zalania trasy – dodaje Cezary Łysenko.

Nowa linia tramwajowa

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstała też nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje będą przejeżdżać w tunelu. Nowa infrastruktura tramwajowa usprawni system miejskiej komunikacji zbiorowej i poprawi warunki życia mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

Trasa Łagiewnicka - to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa w ostatnich latach, fot. Budimex

Uważam, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych inżyniersko kontraktów realizowanych przez Budimex. Inwestycja wymagała współdziałania specjalistów wielu branż z zakresu budownictwa. W szczytowym momencie realizacji, na placu budowy działało jednocześnie ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych. Koordynacja takiego zespołu była dużym wyzwaniem - podsumowuje Cezary Łysenko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Nowy trakt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa i usprawni międzydzielnicowy ruch drogowy, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza.