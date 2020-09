To największy salon motocyklowy w Europie projektu polskiej pracowni

Budynek o powierzchni 9 tys. mkw. zlokalizowany przy ulicy Puławskiej w Piasecznie to prawdziwa mekka dla motocyklistów. Największy w Europie salon motocyklowy dla grupy Liberty Motors został zaprojektowany przez Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt.

To miejsce, gdzie bez wątpienia można spotkać pasjonatów jednośladów. Lata projektowania i rok realizacji przerodziły się w powstanie salonu motocyklowego, gdzie siedzibę mają znane marki takie jak: Ducati, Aprilii, Moto Guzzi, Yamaha, BMW, Piaggio czy Vespy. Autorem projektu jest architekt Marcin Tomaszewski, który zaproponował dwukondygnacyjny budynek wraz z garażem podziemnym.

Kolorystyka obiektu miała ściśle nawiązywać do salonu motocyklowego. Postawiono na czarną elewację oraz korten – materiał o zwiększonej odporności na korozję.

Założenia i poszczególne kondygnacje

Założeniem było stworzenie stref zlokalizowanych w równych odstępach, które tworzyłyby osobne salony dla poszczególnych marek. Istotną kwestią było rozplanowanie odpowiedniej powierzchni przeznaczonej dla konkretnego brandu. Stanowiło to punkt wyjścia do zaprojektowania dalszych konstrukcji.

- Cała bryła budynku (boxy z poszczególnymi brandami) spięta jest cortenową ramą, która ma obniżenie zaprojektowane na wszystkich kondygnacjach i tworzy charakterystyczne, główne wejście do budynku. Można wejść do różnych salonów, nie wychodząc na zewnątrz. Z kolei będąc na zewnątrz, klient może dostać się do poszczególnych salonów z pominięciem tych, którymi nie jest zainteresowany – tłumaczy architekt, Marcin Tomaszewski.

Pierwsza kondygnacja została w całości zajęta przez grupę Liberty Motors. Do dyspozycji klientów jest także salon I'M Inter Motors z odzieżą, kaskami i akcesoriami motocyklowymi. Strefa relaksu oraz fitness zlokalizowane zostały na ostatniej kondygnacji.

Salon motocyklowy i serwis w jednym miejscu

Na tyłach salonu architekt zaprojektował duży serwis motocyklowy dla wszystkich marek, który jest widoczny z każdego poszczególnego brandu. Będąc w salonie, klienci mogą obserwować przez szybę etapy serwisowania ich motocykli.

W projekcie została wykorzystana konstrukcja żelbetowa. Na parterze dostrzegalne jest regularne ustawienie szkła, na piętrze zaś, szkło jest już znacznie bardziej nieregularne i asymetryczne. Wypełnienie pomiędzy szklanymi elementami stanowi czarny alucobond. Do wykończenia elewacji wykorzystano także wspomnianą stal – korten. Salon w Piasecznie posiada własny parking i bardzo dogodny dojazd od ulicy Puławskiej.

Projekt pracowni REFORM Architekt został zrealizowany w 2020 roku.