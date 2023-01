To nie jest zwyczajna hala sportowa! Projekt w Krakowie z niespodzianką na dachu

Pracownia ARP Manecki stoi za projektem oddanej do użytku hali sportowej przy ul. Lipińskiego w Krakowie. Obiekt wyróżnia m.in. wielofunkcyjny taras na dachu.

W Krakowie powstała nowa hala sportowa spod kreski pracowni ARP Manecki.

Szczególnym elementem projektu jest wielofunkcyjny taras, który powstał w oparciu o pomysły uczniów.

Na tarasie jest m.in. kino plenerowe i biblioteka na świeżym powietrzu.

Znajdująca się wewnątrz hala sportowa o wymiarach 22 x 44 m to pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, które można podzielić na trzy mniejsze za pomocą elektrycznie sterowanych kotar.

Hala sportowa z wielofunkcyjnym tarasem na dachu już gotowa do użytku, proj. ARP Manecki, fot. Tomasz Prokop

Kino plenerowe na dachu, biblioteka na świeżym powietrzu, a wewnątrz pełnowymiarowe boisko do siatkówki i koszykówki, ścianka wspinaczkowa wysoka na dwie kondygnacje – tak w skrócie wygląda nowa hala sportowa w Krakowie przy ul. Lipińskiego, która właśnie została oddana do użytku.

Na szczególną uwagę zasługuje wielofunkcyjny taras hali. W jego projekcie zostały uwzględnione pomysły uczniów, czyli miejsce na kino plenerowe, mini bibliotekę na powietrzu zadaszoną pergolą oraz skrzynie z roślinami – to tylko niektóre z nich. Na tarasie mogą też odbywać się lekcje.

Dodatkowo w budynku zbudowano ściankę wspinaczkową ze specjalnym przeszkleniem do sali fitness. fot Tomasz Prokop

Znajdująca się wewnątrz hala sportowa o wymiarach 22 x 44 m to pełnowymiarowe boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, które można podzielić na trzy mniejsze za pomocą elektrycznie sterowanych kotar. Oświetlenie i nagłośnienie hali zostały dostosowane do podziału na trzy części. Budynek jest przykryty dachem szedowym, zwanym też dachem zębatym.

Aby hala była dobrze doświetlona, nie powodując jednocześnie oślepienia zastosowaliśmy od góry świetliki, które na elewacji wyglądają właśnie jak zęby – mówi Mateusz Manecki, generalny projektant hali z Pracowni Projektowej ARP Manecki.

Dodatkowo w budynku zbudowano ściankę wspinaczkową ze specjalnym przeszkleniem do sali fitness. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci mają ze sobą kontakt, a całość traktowana jest jako jedna przestrzeń. W holu głównym natomiast zaprojektowano perforowaną, drewnianą okładzinę z klockami, które dzieci mogą układać właśnie na ścianie.

Wewnątrz hala utrzymana jest w surowym, ale bardzo estetycznym stylu.

Bardzo zależało nam, aby ta przestrzeń nie była infantylna ani przesadnie kolorowa lecz spójna i nowoczesna, nie przysparzająca dzieciom zbędnych bodźców. To dodatkowy element edukacji architektonicznej dla uczniów – tłumaczy Weronika Krauze, architektka z Pracowni Projektowej ARP Manecki.

Elewacja zewnętrzna odzwierciedla dwie funkcje hali. Cześć sportowa obiektu pokryta jest białą blachą perforowaną w dwóch rozmiarach oczek na elewacji. Natomiast część socjalna została wykonana z drewnianych paneli.

Gmina Miejska Kraków od lat konsekwentnie rozbudowuje i unowocześnia infrastrukturę sportową, w tym właśnie przyszkolną. Dzięki inwestycji przy ul. Lipińskiego kolejna placówka edukacyjna zyskała komfortowe warunki do rozwijania pasji swoich uczniów. Obiekt będzie też służył okolicznym mieszkańcom – podkreśla Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Inwestycja nie ogranicza się do budynku hali sportowej. W ramach zagospodarowania terenu wokół hali zostało wyremontowane istniejące boisko do gier zespołowych, powstały bieżnia i skocznia do skoków w dal oraz plac zabaw. Zaprojektowano też siłownię zewnętrzną, ścieżkę edukacyjną dla najmłodszych, miejsce do gry w szachy, scrabble i elementy małej architektury. Zakres inwestycji objął również budowę ogrodzenia, oświetlenia oraz parkingu.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nadzorował inwestycję z ramienia Gminy Miejskiej Kraków.