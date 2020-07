To nie moda, tylko konieczność. Sopot stawia na łąki kwietne

Łąki kwietne w tym roku w kurorcie zajmują przestrzeń ok. 900 mkw. - Łąki kwietne to nie tylko moda, a konieczność - przekonuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Ponad 800 mkw. powstało przy Alei Niepodległości, od skrzyżowania z ulicą Zamkowa Góra do granicy z Gdynią – jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni a chodnikiem. W tym pasie posadzone zostały lipy, następnie została rozścielona ziemia żyzna i wysiano nasiona łąki kwietnej. Nasiona to specjalna mieszanka około 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich. A są to m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, pięciornik, lepnica, dziewanna i wiele, wiele innych.

Drugim „kwietnym" miejscem jest trawniki przed Muzeum Archeologicznym od strony ulicy Haffnera. Łąka zajmuje łącznie ok 140 mkw. Tu wybrano inną metodę uprawy, tzn. roczny trawnik został przekopany mechanicznie, darń wygrabiono – i w tak przygotowany teren wysiano nasiona mieszanki łąki kwietnej.

W tym roku łąki prawdopodobnie nie będą koszone. Władze miasta liczą, że nasiona wysieją się i w przyszłym roku będziemy znów oglądać piękno kwitnących ziół, bylin i kwiatów jednorocznych.

- Łąki kwietne to nie tylko moda, a konieczność. Działają one antysmogowo. Rosnące na nich rośliny znacznie lepiej wyłapują pyły pochodzące ze spalin i ścierania opon niż trawy. Obniżają też koszty utrzymania dróg - ograniczenie koszenia do dwóch zabiegów w roku. Dzięki dłuższym i bardziej rozbudowanym korzeniom gromadzą i zatrzymują wodę opadową w glebie. Przez co przeciwdziałają powodziom, podtopieniom i zalewaniu dróg. A po za tym pięknie wyglądają – informuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.