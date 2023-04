To oni pomogli Warszawie opracować Zieloną Wizję. Na koncie współpraca z Pekinem i Londynem

20 kwietnia br. radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie Zielonej Wizji Warszawy, która wesprze władze miasta w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Opracowanie dokumentu powierzono firmie Arup.

Dokument opracowała firma Arup - globalny doradca strategiczny w zakresie zrównoważonej inżynierii.

Arup odpowiada za realizację działań takich jak m.in.: pierwszy chiński zrównoważony projekt w Pekinie - Shougang Industry Services Park, czy przygotowanie planu działania na rzecz klimatu Londyńskiej dzielnicy Waltham Forest.

Polskim samorządom coraz trudniej finansować zielone projekty inwestycyjne z własnego budżetu, a jednocześnie coraz bardziej zwiększa się potrzeba walki ze zmianami klimatycznymi. Według danych PAN miasta są odpowiedzialne za około 75 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dołączenie do sieci Zielonych Miast programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, pomaga w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez opracowanie planu działań i pozyskanie zewnętrznych funduszy m.in. od EBOR. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przystąpiła do programu EBOR we współpracy z Arup. Firma od 5 lat wspiera rozwój programu Zielone Miasta. Stworzone opracowanie ma pomóc miastu osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Warszawa - zielone miasto

Arup współpracował ze stołecznym Ratuszem nad rozwojem Zielonej Wizji Warszawy i jako główny partner programu był odpowiedzialny za zaangażowanie w proces przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających miastem. Opracowanie planu w pierwszej kolejności opierało się na analizie funkcjonowania miasta. Wnioski posłużyły do stworzenia mapy innowacyjnych działań, wskazówek dotyczących inwestycji i modeli realizacji, które są zgodne z potrzebami miasta i istniejącymi planami. Dokument wskazał najpilniejsze problemy środowiskowe Warszawy.

W ramach programu adaptacji do zmian klimatu przeanalizowane zostały obszary funkcjonowania miasta, takie jak energetyka i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, budownictwo, jak również transport. Realizacja tych działań pozwoli na bardziej ekologiczne funkcjonowanie miejskiej infrastruktury, co przełoży się na lepszą jakość powietrza, więcej terenów zielonych, poprawę zdrowia mieszkańców, większą różnorodność biologiczną, lepszy transport publiczny czy udoskonalenie estetyki przestrzeni miejskiej.

– Opracowany plan działania został już zatwierdzony, dzięki czemu w najbliższym czasie będziemy mogli obserwować, jak zaproponowane przez nas zmiany wchodzą w życie. Dzięki temu Warszawa będzie stawała się miastem coraz bardziej zielonym i zrównoważonym. Jesteśmy dumni, że Arup mógł wesprzeć stolicę w tak ważnej zmianie – mówi Ireneusz Kołodziej, Dyrektor Projektu Arup.

Arup w ścisłej współpracy z EBOR i innymi międzynarodowymi partnerami, w tym PwC, opracował już plany działań dla 6 miast: Tirany (Albania), Sofii (Bułgaria), Zenicy (Bośnia i Hercegowina), Splitu (Chorwacja) oraz Warszawy i Wałbrzycha. Poza wspieraniem miast i instytucji w zrównoważonych działaniach, Arup pełni również rolę doradcy strategicznego w realizacji największych inwestycji zarówno w Polsce, jak i na świecie (most Hongkong-Zhuhai-Makau, Sagrada Familia, łódzkie Orientarium, fabryka PepsiCo koło Środy Śląskiej, Złote Tarasy) oraz w kształtowaniu bardziej ekologicznego środowiska budowlanego.