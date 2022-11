To oni stoją za projektem stadionu PGE Narodowy. Tym razem zaprojektują duży kompleks sportowy na Śląsku

JSK Architekci, którzy stoją za projektem stadionu PGE Narodowy, zaprojektują kompleks sportowy w Piekarach Śląskich. Chociaż nie wygrali konkursu, to oni podpisali umowę na projekt.

Na początku br. rozstrzygnięto konkurs na projekt kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich, czyli piekarskiego basen.

W konkursie zwyciężyła pracownia Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina, jednak nie zdecydowała się na podpisanie umowy.

Ostatecznie projekt trafił w ręce warszawskiej pracowni JSK Architekci.

Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich oraz Mariusz Rutz, wiceprezes zarządu JSK Architekci podpisali umowę na wykonania dokumentacji projektowej kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich, czyli piekarskiego basenu. Całość umowy ma zostać zrealizowana do 18 miesięcy od jej podpisania - podaje oficjalny portal miejski Piekar Śląskich.

Przedmiotem podpisanej dzisiaj umowy jest wykonanie dokumentacji projektowych, etapowej budowy kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich obejmującą kryty basen (etap A), strefę spa z siłownią, strefą fitness i ścianką wspinaczkową oraz zagospodarowaniem pasa zieleni izolacyjnej (etap B), hali sportowej i strzelnicy sportowej (etap C), wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dodatkowymi opracowaniami i nadzorami autorskimi.

Rezygnacja pracowni

Jednak wyłoniona w ten sposób firma Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina ostatecznie nie zdecydowała się na podpisanie umowy. Dlatego też projekt trafił w ręce warszawskiej pracowni JSK Architekci.

Inwestycja ma zostać zrealizowana etapami. Kompleks składa się z trzech budynków. A – budynek basenu, B – budynek spa, siłowni i fitness, C – hala sportowa.

Budynek basenu, czyli etap A

Główne wejście z poziomu placu parkowego prowadzi do holu głównego, w którym znajdzie się recepcja i kawiarnia, tworząc wspólną przestrzeń otwartą na ogród. Dzięki dużym przeszkleniom wnętrze kawiarni przeniknie się z sąsiadującym ogrodem, w letnim okresie na zewnątrz funkcjonować będzie taras ze stolikami. Z drugiej strony strefa kawiarni otwiera się na basen sportowy. Z holu będzie możliwość wejścia po schodach na widownię nad basenem i taras. Widownia może funkcjonować jako dodatkowa powierzchnia dla kawiarni. Za recepcją znajduje się strefa szatni – zmiany obuwia i okryć wierzchnich z szafkami, skąd będzie bezpośrednie połączenie ze strefą szatni. Szatnie mogą funkcjonować bez podziału na płeć lub z podziałem. Dalej pojawi się przejście do strefy pryszniców damskich, męskich, dla niepełnosprawnych i dla rodzin z małymi dziećmi oraz toalet, skąd już jest bezpośredni dostęp do basenu sportowego oraz do strefy rekreacyjnej etapu B. Na poziomie basenu pływackiego zlokalizowane będą pomieszczenia dla ratowników. Na piętrze znajdą się widownia, pomieszczenia administracji, oraz wentylatornia. W hali basenowej znajdzie się basen sportowy, wodny plac zabaw, zjeżdżalnię. Poniżej znajdują się pomieszczenia techniczne.

Budynek SPA, siłowni, fitness, czyli etap B

Budynek B składać się będzie z dwóch stref. Strefy mokrej z basenem rekreacyjnym i saunami oraz strefy suchej, w której znajdą się siłownie, sale ćwiczeń, ścianka wspinaczkowa. Strefa mokra korzysta z szatni etapu A, po przejściu strefy szatni znajdujemy się w korytarzu łączącym basem sportowy i rekreacyjny. Do strefy suchej prowadzić będzie osobne przejście z holu głównego. Będą tu szatnie i toalety dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Sale do ćwiczeń i siłownia znajdować się będą na parterze, na piętrze będzie siłownia, sala sztuk walki wentylatornia z czerpnia i wyrzutnią ponad dachem. Zróżnicowanie terenu umożliwia wyjście z poziomu piętra przez zielony dach na teren pasa zieleni. Pomieszczenie ścianki wspinaczkowej oraz sale do squasha, ze względu na swoją wysokość dostępne będą z poziomu -1. Na poziomie -1 znajdzie się także strefa pomieszczeń technicznych basenu rekreacyjnego. Sale do ćwiczeń znajdujące się na parterze otwierać się będą na plac parkowy.

Hala sportowa, czyli trzeci etap inwestycji

Hala Sportowa jest trzecim etapem inwestycji wraz parkingiem podziemnym. Hala ma posiadać wielofunkcyjne boisko sportowe umożliwiające rozgrywanie meczów koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wraz z trybuną na około 850 miejsc siedzących. Budynek ten będzie podzielony na strefę sportową boiska od strony ul. Solidarności oraz na strefę obsługującą kibiców od strony północnej z głównym wejściem oraz wizualnym otwarciem na zielony plac. W holu głównym znajdzie się recepcja, szatnie oraz komunikacja pionowa w postaci schodów i wind. Wykorzystując wysokość hali na drugim piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne oraz sala konferencyjna, a także pomieszczenia techniczne. Pierwsze 5 rzędów trybuny projektowane jest jako trybuna składana, co umożliwia powiększenie w zależności od potrzeb płyty boiska i stworzenie np. dwóch boisk treningowych. Na kondygnacji podziemnej znajdzie się strzelnica sportowa dostępna z holu głównego, lub z zewnątrz poprzez klatkę schodową i przez garaż. Garaż pomieści 60 samochodów.