To ostatnie dni na zgłoszenie prac do wystawy Plany na przyszłość/LAB

Jeszcze tylko do 11 kwietnia trwa nabór prac do wystawy Plany na przyszłość/LAB. Na wystawę można zgłaszać projekty komercyjne i prywatne z całej Polski, stworzone na terenie Warszawy.

PLANY na przyszłość/ LAB to inicjatywa, która kontynuuje wieloletnią już tradycję „Planów na przyszłość”, wydarzenia cyklicznie organizowanego przez Centrum Kultury Łowicka we współpracy z warszawskim oddziałem SARPu, Miastem Stołecznym Warszawa i wieloma instytucjami kultury.

Tematem przewodnim tegorocznych „PLANÓW na przyszłość/ LAB” jest „Architektura w kryzysie”.

Od 2022 roku projektem opiekuje się warszawski oddział SARP, a priorytetem jest integrowanie środowiska architektów, urbanistów, sympatyków architektury i mieszkańców stolicy. Na wystawę można zgłaszać projekty komercyjne i prywatne z całej Polski, stworzone na terenie Warszawy.

Kluczem do aktywności związanych z projektem PLANY na przyszłość/ LAB jest angażowanie i dialog wszystkich tych, którzy widzą potrzebę udziału w tworzeniu jakościowej architektury i urbanistyki, nawiązującej do wyzwań i problemów współczesności, ale też odpowiadającej na przyszłe potrzeby Warszawy.

Obecnie stolica i jej mieszkańcy mierzą się z kryzysem migracyjnym. Środowisko architektoniczne zastanawia się wspólnie w jaki sposób można wesprzeć budowanie nowej tkanki społecznej, niezbędnych usług socjalnych czy dostępu do szkolnictwa? Jak sprawić, by Warszawa stała się otwartą platformą dialogu? Jak zarządzać powiększającą się populacją, by budować elastycznie i wygodnie?

Tematem przewodnim tegorocznych „PLANÓW na przyszłość/ LAB”, staje się więc „Architektura w kryzysie”. W ramach projektu organizatorzy będą odnosić się do zagadnień związanych z architekturą tymczasową, recyklingiem w architekturze czy wpływem aspektów społecznych na architekturę i urbanistykę.

Święto architektury

„PLANY na przyszłość/ LAB” jest platformą wiedzy i wymiany informacji, na którą składa się także wystawa, prezentująca przyszłe projekty architektoniczne dla Warszawy. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą wydarzenia dodatkowe, które złożą się na ŚWIĘTO ARCHITEKTURY. Będzie to przegląd projektów, inicjatyw, firm działających na styku architektury i innych dziedzin życia, takich jak design, sztuka, nauki społeczne, ekologia, nowe technologie budowlane, nowe technologie energetyczne, czy domy inteligentne. Poprzez sieć wydarzeń organizatorzy pragną ukazać architekturę jako dziedzinę kompleksową, w której równie kluczowe role pełnią specjaliści różnych dziedzin, nie tylko architekci.

ŚWIĘTO ARCHITEKTURY to sieć mikro wystaw i prezentacji, które będzie można oglądać w mieszkaniach, wnętrzach, pustostanach, witrynach sklepowych, biurach ulokowanych na osi Pałacyk Zamoyskich na ul. Foksal – Pawilon Zodiak przy Pasażu Wiecha. Spacerując warszawskimi ulicami Foksal i Chmielną, będzie można odwiedzić niedostępne na co dzień miejsca i zobaczyć, jak zmieniają się w procesie adaptacji na nowe funkcje, odnosząc się do pojęć recyklingu, architektury tymczasowej i gospodarowania istniejącymi zasobami miasta. Projektowi towarzyszyć będzie instalacja realizowana przez studentów Wydziału Architektury a dopełnieniem wydarzenia będzie katalog, który zaprezentuje projekty z wystawy. Intencją organizatorów jest to, by impreza stała się świętem architektury i przestrzenią rozmów o niej, nie tylko dla profesjonalistów, ale dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Warszawy.

Chętni do zaprezentowania swojej twórczości mogą zgłaszać na wystawę „PLANY na przyszłość/ LAB” architekturę przestrzeni prywatnych, komercyjnych i publicznych, według wytycznych dostępnych na stronie SARP Warszawa. Projekty, które zostaną uwzględnione w wystawie nie mogą być starsze niż z 2020 roku, a ich realizacja powinna dotyczyć 2022 roku i później. Każda pracownia lub architekt/ka może zgłosić maksymalnie dwa projekty obejmujące zakres realizacji w granicach m.st. Warszawy. W zgłoszeniach możliwe są zarówno dopracowane realizacje jak i projekty na etapie wstępnej wizji lub przed zmianami inwestorskimi.

To już ostanie dni, w których można zgłaszać prace. Termin zgłoszeń mija 11 kwietnia 2022.