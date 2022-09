To ostatnie niezabudowane miejsce w ścisłym centrum Wrocławia. W planach park

Fontanna, drzewa, zieleń, ścieżki spacerowe, dwa place zabaw i wybieg dla psów - tak już wkrótce może wyglądać teren parku w samym sercu Wrocławia, na Kępie Mieszczańskiej.

Mieszkańcy Kępy Mieszczańskiej od kilku lat aktywnie wspierają powstanie parku w tym rejonie miasta.

Teraz jest szansa, by teren pomiędzy ulicami Mieszczańską i Dmowskiego zmienił się w park z małą architekturą, fontanną i miejscami aktywności dla mieszkańców.

Fundusze na realizację projektu zbierane są w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

- W centrum Wrocławia mamy zdecydowanie za mało terenów rekreacyjnych. Chcemy to zmienić i sprawić, by Kępa Mieszczańska stała się enklawą zieleni, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, a w szczególności osoby ze Starego Miasta, Nadodrza, Kleczkowa czy Szczepina – zauważa Anna Grochola, mieszkanka Kępy Mieszczańskiej i liderka projektu nr #2 Park na Kępie mieszczańskiej - etap 3.

Teren parku to prawie 4 ha. Obecnie, jak mówi liderka projektu, jest on jednym z ostatnich niezabudowanych miejsc w ścisłym centrum miasta przeznaczonym na park. W dwóch poprzednich edycjach WBO mieszkańcom udało się zebrać 5 mln złotych. To jednak zbyt mało, by zrealizować całościowy projekt. Za już zgromadzone pieniądze wkrótce zostaną przeprowadzone pierwsze prace polegające m.in. na oczyszczeniu terenu.

16 mln zł na nowy park

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą się starać o kolejne 3 mln złotych. – Mamy ambitne plany i już teraz wiemy, że 8 mln to dopiero początek, by je zrealizować. Cały projekt będzie kosztował około 16 mln złotych, a w to musimy oczywiście wliczyć rosnące koszty prac i materiałów budowlanych – podkreśla Anna Grochola.

Finalnie projekt parku zakłada stworzenie na terenie Kępy Mieszczańskiej zielonego terenu, na którym zostaną posadzone nowe drzewa, zieleń i kwiaty. W planach są ścieżki spacerowe, fontanna, dwa place zabaw (w tym jeden z wodą, otwarty latem), wybieg dla psów, boisko i mała architektura.

Mieszkańcy Kępy Mieszczańskiej w najbliższą niedzielę (25 września) organizują piknik rodziny, podczas którego będą promować projekt i zachęcać do głosowania na park na Kępie Mieszczańskiej w tegorocznym WBO.

W godzinach 12.00-17.00 będzie można przyjść na grilla, zwiedzić Kępę Mieszczańską z Wrocławską Podróżniczką, odwiedzić kiermasz czy wziąć udział m.in. w warsztatach dla dzieci i dorosłych takich jak ekomotanki, makramy czy malowanie toreb. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców na piknik. To doskonała okazja na aktywne spędzenie czasu, a także bliższe zapoznanie się z projektem parku na Kępie Mieszczańskiej – zachęca Anna Grochola. Jak dodaje, że wszystkie atrakcje pikniku, włącznie z grillem, są bezpłatne.

Podczas niedzielnego pikniku będzie można spotkać również przedstawicieli Eiffage Immobilier, którzy od lat wspierają ideę parku na Kępie Mieszczańskiej. – Kępa Mieszczańska to piękny i zabytkowy zakątek Wrocławia, dlatego zależy nam, by był on również zielony i przyjazny mieszkańcom. Zieleń, drzewa i tereny do wypoczynku to nieodłączny element zrównoważonego budownictwa i miast przyszłości. Popieramy każdą inicjatywę, która będzie zmierzała do rewitalizacji Kępy i rozwoju miejsc zielonych na tym obszarze – mówi Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska.

To właśnie na Kępie Mieszczańskiej Eiffage Immobilier realizuje eleganckie apartamenty o nazwie Atmo. Docelowo powstanie tam 113 mieszkań w wysokim standardzie rozlokowanych w dwóch budynkach. Będą też lokale usługowe oraz wewnętrzne patio pomiędzy budynkami, miejsce spotkań i relaksu.