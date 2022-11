To pierwsze biurowce w Polsce z takim certyfikatem. Nacisk położono na dostępność

Biurowce Poznań Financial Center, Renaissance Plaza i Katowice Business Point uzyskały certyfikat Access4you świadczący o ich dostępności.

Adventum Group, poprzez Fundusz Quartum wprowadziła usprawnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zmiany zostały wdrożone w trzech obiektach biurowych firmy: Poznań Financial Center, Renaissance Plaza i Katowice Business Point.

Dzięki temu biurowce jako pierwsze w Polsce uzyskały certyfikat Access4you.

Adventum Group od lat wkłada wysiłek w dbanie o komfort użytkowników swoich nieruchomości w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce wzorcem do naśladowania są dwa biurowce funduszu Quartum należącego do Adventum Group: biurowiec Katowice Business Point, który posiada certyfikat Breeam In-use na poziomie Excellent oraz biurowiec Renaissance Plaza zlokalizowany w Warszawie, który we wrześniu otrzymał certyfikat Very Good Breeam In-use, zarówno w kategorii Asset Performance, jak i Management Performance.

Dla grupy duże znaczenie ma przestrzeganie regulacji i zaleceń ESG, dlatego coraz większą uwagę przywiązuje do zaspokajania potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Efekty są już widoczne. Trzy z pięciu biurowców Adventum w Polsce, zarządzanych przez CBRE, uzyskały certyfikat Access4you. Oznacza to, że stały się pierwszymi budynkami w Polsce posiadającymi certyfikat dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich, starszych, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób z wózkami dziecięcymi.

- Poznań Financial Center, Renaissance Plaza i Katowice Business Point to biurowce, które stały się jeszcze bardziej przyjazne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. To kolejny krok właściciela nieruchomości nastawiony na rozwój i podnoszenie poziomu komfortu w swoich obiektach. Naszą rolą jako zarządcy jest dbanie o budynki, najemców i ich pracowników na najwyższym poziomie – komentuje Sebastian Biedrzycki, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi, CBRE.

Wszystkie budynki są zarządzane przez CBRE.

Access4you jest unijnym dostawcą certyfikatów specjalizującym się w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ocenia i certyfikuje budynki oraz przestrzeń, prezentuje także dostępne obiekty w swojej bazie danych i aplikacji mobilnej (access4you.io). Baza umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do kluczowych informacji na temat specyfiki budynku w celu zaplanowania pobytu.