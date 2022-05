To pierwsze takie miejsce na polskim rynku retail

W galerii Gemini Park Bielsko-Biała ruszyło Minicentrum Nauki, pionierskie na polskim rynku retail przedsięwzięcie łączące edukację i zabawę.

Gemini Park Bielsko-Biała łączy siły z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Efektem współpracy jest otwarty właśnie w galerii „Science Point. Minicentrum Nauki”.

Odwiedzający Minicentrum mogą m.in. wziąć udział w interaktywnej wystawie „Fale wokół nas”, którą stworzyło toruńskie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.

Długoterminowa atrakcja ulokowana w jednym z lokali galerii będzie dostępna aż przez 7 miesięcy.

Już nie tylko centra nauki, ale także centra handlowe promują eduzabawę. Interaktywne wystawy, prelekcje czy warsztaty popularno-naukowe na dobre wpisały się w kalendarz aktywności galerii w całej Polsce. W tym zaangażowaniu w upowszechnianie wiedzy Gemini Park Bielsko-Białą idzie jednak o krok dalej.

Dzięki współpracy obiektu z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, na terenie Gemini Park powstało właśnie pierwsze w kraju minicentrum nauki i zarazem pierwsze centrum eduzabawy w woj. śląskim. To innowacyjna i kreatywna przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą wzbogacić wiedzę zdobytą w szkole o praktykę, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

– Z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej współpracujemy od lat. Razem realizowaliśmy m.in. eko-incjatywę „Czyste Beskidy” czy akcję charity „Klapki dla Gambii”, a także zbudowaliśmy na terenie uczelni „Skwer poetów”. Teraz tę współpracę zacieśniamy i rozwijamy, tworząc w Bielsku-Białej nowatorską przestrzeń, w której uczniowie i nie tylko, mogą lepiej poznać i zrozumieć zagadnienia naukowe, rozwinąć praktyczne umiejętności, a także spędzić dobrze czas – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

„Science Point” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w polskim centrum handlowym, kierowane do dzieci, ale także do dorosłych i seniorów. – Nie mamy tutaj do czynienia z trwająca np. dwa tygodnie wystawą czy eventem edukacyjnym, co często charakteryzuje edu-działania galerii. Minicentrum Nauki, ulokowane w jednym z naszych lokali, to długoterminowa atrakcja Gemini Park, która będzie gościć u nas aż 7 miesięcy – mówi.

– Liczymy, że w tym czasie stanie się ważnym regionalnym ośrodkiem promującym wiedzę, ale także integrującym lokalną społeczność. Tym bardziej, że w ramach działalności zakładamy ścisłą kooperację ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w regionie, których uczniowie będą mogli brać udział m.in. w warsztatach i prelekcjach przygotowywanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej – dodaje.

Stałość i współpraca ze szkołami to nie jedyne, co wyróżnia to odważne przedsięwzięcie na rynku retail. Minicentrum to idealny przykład realizacji tzw. „Złotego Trójkąta”, który zakłada ścisłą i partnerską współpracę samorządu, biznesu i nauki. Sama przestrzeń powstała natomiast w dużej mierze dzięki wartej 234 tys. zł dotacji, jaką Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki na ten cel. To właśnie dzięki niej wszystkie atrakcje „Science Point” są bezpłatne.

– Minicentrum Nauki to dowód na to, jak dzięki pomysłowi „out of the box” i dobrym relacjom galerii z lokalnym otoczeniem stworzyć wartościowe miejsce, które przysłuży się mieszkańcom całego regionu. To również doskonały przykład na to, jak szerokie mogą być dziś funkcje nowoczesnego centrum handlowego na lokalnym rynku, wychodząc daleko poza utarte schematy. Cieszy nas to, że dzięki tak innowacyjnemu projektowi możemy przecierać nowe szklaki – mówi Marcin Ochmański, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.

To, że mamy do czynienia z czymś nowym na rynku widać również w sposobie, w jaki dobrano atrakcje. Odwiedzający Minicentrum mogą m.in. wziąć udział w interaktywnej wystawie „Fale wokół nas”, którą stworzyło toruńskie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Ekspozycja składa się z kilkunastu eksponatów i urządzeń. „Bawiąc się” nimi można zobaczyć, jak powstają fale dźwiękowe, wodne i świetlne. W ramach wystawy można także odwiedzić salę kinową.

Ponadto, w „Science Point” regularnie organizowane będą m.in. warsztaty i pokazy popularnonaukowe związane np. z projektowaniem robotów. Nie zabraknie także eksperymentów fizycznych i chemicznych, wykładów propagujących zdrowy tryb życia i ekologię, warsztatów teatralnych i plastycznych, zajęć z wykorzystaniem druku 3D czy zajęć językowych.

– Chociaż sama przestrzeń przemawia przede wszystkim do dzieci i młodzieży, to miejsce powstało z myślą o wielopokoleniowych rodzinach. Tutaj każdy, niezależnie od wieku, może przyjść i wzbogacić swoją wiedzę. „Science Point” podaje nawet najbardziej zawiłe kwestie naukowe i zjawiska w prosty i przystępny sposób, a co najważniejsze - bardzo angażujący, skłaniając do aktywności intelektualnej, ale i manualnej. Liczne atrakcje sprawiają z kolei, że wizyta w Minicentrum to również świetna zabawa dla całej rodziny – mówi Marcin Ochmański.