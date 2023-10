To pierwszy biurowiec w Trójmieście z takim certyfikatem

Zrealizowany przez Vastint Poland gdyński biurowiec K2 jako pierwszy w Trójmieście uzyskał certyfikat WiredScore.

K2 jest pierwszym w Trójmieście i 61 budynkiem certyfikowanym w systemie WiredScore w Polsce.

Biurowiec uzyskał certyfikat na poziomie Platinum.

WiredScore to jedyny na świecie uznany system oceny łączności cyfrowej.

Za projektem stoi budynku stoi pracownia APA Wojciechowski Architekci Trójmiasto.

Vastint Poland uzyskał WiredScore Platinum dla budynku biurowego K2 w Gdyni. WiredScore ocenił nieruchomość badając czynniki związane z zaawansowaniem infrastruktury, wydajnością operacyjną i wreszcie zdolnością budynku do dostarczania użytkownikom optymalnych rozwiązań w zakresie łączności. K2 jest pierwszym w Trójmieście i 61 budynkiem certyfikowanym w tym systemie w Polsce.

K2 dołączył do ligi uznanych w Polsce i na całym świecie budynków z certyfikatem WiredScore. W dzisiejszym świecie łączność cyfrowa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla sposobu, w jaki pracujemy. W gospodarce w coraz większym stopniu opartej na technologii, łączność stała się również jednym z najważniejszych kryteriów wyboru powierzchni biurowej przez najemców. Nasza nieruchomość zapewnia najlepszą w swojej klasie infrastrukturę łączności, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii jesteśmy w stanie zaspokoić zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych pracowników budynku - mówi David Pattersson, Project Manager z Vastint Poland.

fot. mat. prasowe Vastint Poland

Firma Vastint podjęła współpracę z WiredScore w celu pomiaru, udoskonalenia i oceny zastosowanych w biurowcu K2 rozwiązań w obszarze łączności cyfrowej. Ostatecznie, budynek otrzymał certyfikat WiredScore Platinum.

Wśród istotnych z punktu widzenia najemców i odczuć użytkowników aspektów na uwagę zasługują dwa rozwiązania. Po pierwsze, najemcy mogą korzystać z usług aż sześciu niezależnych dostawców (światłowodowych lub stacjonarnych bezprzewodowych), mając tym samym możliwość wyboru konkurencyjnych stawek.

Kolejną zaletą jest oddzielenie sprzętu telekomunikacyjnego od innych mediów, takich jak prąd, gaz lub woda, co redukuje ryzyko przerw w dostępie do Internetu, a ograniczenie dostępu personelu do sprzętu obsługującego najemców poprawia bezpieczeństwo danych i zmniejsza możliwość przypadkowego uszkodzenia.

K2 to sześciopiętrowy biurowiec usytuowany nieopodal węzła komunikacyjnego Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Kieleckiej w Gdyni. Oferuje on ponad 11 400 m2 powierzchni najmu klasy A. Budynek z kameralnym lobby, które zostało zaprojektowane jako przestrzeń do nieformalnych spotkań biznesowych, wyróżnia wysmakowana architektura nawiązująca do gdyńskiego modernizmu. Dwupoziomowa hala garażowa mieści 136 miejsc parkingowych oraz szatnie dla rowerzystów. W K2 swoją siedzibę ulokowała międzynarodowa firma spedycyjna C.Hartwig, funkcjonuje tu także wielospecjalistyczna placówka medyczna PZU Zdrowie.

WiredScore to jedyny na świecie uznany system oceny łączności cyfrowej. Umożliwia on zrozumienie, poprawę, porównanie i promowanie infrastruktury cyfrowej budynków oraz wspiera współczesną potrzebę najnowocześniejszych technologii w nieruchomościach, zapewniając tym samym standardy łączności cyfrowej budynków komercyjnych. Od momentu uruchomienia programu, co miało miejsce w 2013 roku w Nowym Jorku, do tej pory certyfikowano ponad 60 milionów m2 komercyjnej powierzchni biurowej w 10 krajach na świecie.