To pierwszy taki projekt w Polsce. Ghelamco z własnymi farmami fotowoltaicznymi

Ghelamco ukończyło budowę swoich trzech pierwszych farm fotowoltaicznych w ramach ogłoszonego w maju tego roku programu osiągnięcia neutralności energetycznej. Już wkrótce rozpocznie się na nich produkcja czystej energii elektrycznej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

- Własne farmy fotowoltaiczne to jeden z kluczowych elementów naszej strategii ESG, obok szeregu rozwiązań takich jak inteligentne systemy do zarządzania energią, platforma Signal OS dla najemców czy zastosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych. Pomoże nam to w realizacji celu jakim jest osiągnięcie neutralności energetycznej do 2025 roku. Szczególnego znaczenia te działania nabierają w kontekście obecnego kryzysu energetycznego w Polsce i Europie. Uniezależnienie się od energetyki konwencjonalnej i zwrot w kierunku czystej energii ze źródeł odnawialnych ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale też strategiczny dla niezakłóconego funkcjonowania biznesu – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.