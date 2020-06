To pierwszy w Katowicach projekt mixed-use takiej skali. Trwa budowa Global Office Park

W Katowicach, w centrum miasta trwa budowa Global Office Park. Wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Cavatina Holding dostarczy na rynek niemal 90 tys. mkw. do pracy, mieszkania i rekreacji. Jest to pierwszy powstający na Śląsku projekt typu mixed-use takiej skali.

Trzy wieże Global Office Park, powstające u zbiegu ulic Mickiewicza i Dąbrówki, na stale wpiszą się krajobraz Katowic i wzbogacą portfolio miasta o kolejny oryginalny projekt architektoniczny. Natomiast lokalizacja w centrum zapewni przyszłym użytkownikom kompleksu łatwy dostęp do wszystkich środków transportu miejskiego i aglomeracyjnego.

Dwie wieże biurowe dostarczą łącznie ok. 56 tys. mkw. powierzchni klasy A, natomiast wieża mieszkaniowa zagwarantuje 670 mieszkań w zróżnicowanych wariantach metrażowych. 100-metrowe wieże będą osadzone na wspólnym 5-kondygancyjnym podium, gdzie w układzie galeryjnym znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Na przeciwko wielofunkcyjnego obiektu stanie również niewielki, klasyczny w formie budynek biurowy liczący ok. 4 000 mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy.

Budowa katowickiego projektu Global Office Park przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem i osiąga kolejne poziomy zaawansowania.

- Prowadzimy intensywne prace budowalne na każdym etapie inwestycji. Zakończyliśmy prace ziemne i zabezpieczenie wykopu pod wieże biurowe, gdzie obecnie trwa zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej dwupoziomowego garażu podziemnego. Ponadto, gotowa jest już ściana szczelinowa pod wieżę mieszkaniową. Najbardziej zaawansowany w budowie jest najniższy 6-kondygnacyjny budynek biurowy, gdzie rozpoczęliśmy montaż fasady oraz prace instalacyjne, murarskie i ocieplenie stropu na poziomie garażu. – mówi Wojciech Habczyński, kierownik budowy, Cavatina Holding.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, wieże biurowe oraz 6-kondygancyjny budynek biurowy kompleksu będą spełniały wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Global Office Park będzie nie tylko komfortowym i zaawansowanym technologicznie miejscem do pracy, mieszkania, zakupów i spotkań, ale również idealnym przystankiem do rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Na powierzchni aż 2 300 m kw. projektanci Cavatina Holding zaplanowali atrakcyjne strefy zieleni i relaksu. Wytchnienie od miejskiego gwaru znajdują tu użytkownicy biur, mieszkańcy i goście kompleksu, pozostając jednocześnie w centrum wydarzeń, w centrum Katowic.