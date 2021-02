Bioteka w Lublinie to prawdopodobnie najbardziej zielona biblioteka w Europie. Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała w lokalu po... kultowej resturacji z dancingiem, zamkniętej wiele lat temu. Bioteka również ma szansę stać się miejscem kultowym, oferując odwiedzającym bogate zbiory książek, audiobooków, filmów i albumów muzycznych, a także skąpaną w zieleni przestrzeń do spotkań i wydarzeń kulturalnych.

REKLAMA

Co ciekawe, punktem wyjścia do projektu wnętrz był znajdujący się nieopodal Ogród Saski, który w 2013 roku przeszedł rewitalizację. – Postanowiliśmy, że wnętrza nowo projektowanej biblioteki będą jego naturalną kontynuacją, a materiałami, których użyjemy będą drewno, beton (współczesny kamień) oraz duże ilości zieleni – mówią architekci z pracowni GK Atelier, którzy stoją za projektem zielonego lokalu. Ale nie tylko sąsiedztwo ze zrewitalizowanym parkiem miejskim wpłynęło na kształt projektu. Istotną rolę odegrał również kultowy status znajdującej się w tym samym lokalu przed laty Karczmy Słupskiej. – Projektując Biotekę wiedzieliśmy, że w takim miejscu musi powstać coś wyjątkowego. Duży nacisk położyliśmy na to aby biblioteka była funkcjonalna, nowoczesna oraz dawała możliwość różnorodnego wykorzystania jej przestrzeni przez kreatywnych bibliotekarzy – wyjaśniają autorzy projektu.

Już na wejściu odwiedzających lokal wita niewielka galeria sztuki stworzona z myślą o wystawach czasowych. Niezależnie jednak od aktualnie pokazywanej ekspozycji, samo wnętrze robi wrażenie: ze ścian, które są pokryte zielonym mchem i szarym tynkiem imitującym beton, wyrastają prostokątne formy donic. Z kolei na posadzce pomieszczenia zaplanowano prostokątne kubiki, które mogą pełnić zarówno rolę postumentów, jak i siedzisk dla gości galerii.

We wnętrzu panuje industrialny klimat. Oprócz „betonowych” ścian, przemysłowy sznyt aranżacji nadaje sufit z odsłoniętą infrastrukturą techniczną oraz oświetlenie w formie odsłoniętych żarówek swobodnie zwisających na czarnych kablach w otoczeniu, również zwisającej z sufitu, zieleni. Podłogę wieńczy posadzka z mikrocementu, na którą naniesione zostały różne grafiki (w galerii sztuki jest to logo Bioteki, a w strefie nowości mapa, na której oznaczono wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej). Najciekawsze jest jednak malowidło w sali multimedialnej, które stanowi reprodukcję wizji tego, jak mogłaby wyglądać sławna historyczna Biblioteka Aleksandryjska.

Zielony mech, tynk imitujący beton architektoniczny, opalane drewno na ścianach oraz mikrocement na podłogach to materiały dominujące w niemal wszystkich wnętrzach Bioteki. Galeria łączy się ze strefą chilloutu, gdzie naczelne miejsce zajmuje duża kanapa, na której można przysiąść i przeglądać aktualną prasę. W tym samym pomieszczeniu architekci zaplanowali również kącik wymiany roślin. Ze strefą relaksu sąsiaduje wypełniona zielenią recepcja, a dalej sala główna, w której organizować będzie można rozmaite wydarzenia i spotkania po zniesieniu obostrzeń sanitarnych. Tutaj wzrok przyciągają zwłaszcza nietuzinkowe meble łączące w sobie, na przykład, funkcję łóżka i regału na książki.