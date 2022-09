To reaktywacja elbląskiej Wyspy Spichrzów! Rusza budowa nowej inwestycji

21 września br. wbito łopatę pod budowę biurowca Porta Mare w Elblągu. Na Wyspie Spichrzów powstanie nowoczesny budynek składający się z siedmiu segmentów z charakterystycznymi spadzistymi dachami zwróconymi w kierunku rzeki.

Porta Mare ma zaoferować ponad 11 tys. mkw. powierzchni użytkowej o zróżnicowanym przeznaczeniu - biurowym, usługowym i hotelowym. W pięciokondygnacyjnym obiekcie przewidziano ponad sto miejsc postojowych w garażu podziemnym, niemal 30 naziemnych oraz cztery stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Porta Mare ma przyciągać najemców nie tylko doskonałą lokalizacją, ale także udogodnieniami w wysokim standardzie. Wśród nich znajdują się m.in. ogród wertykalny z żywych roślin filtrujący powietrze, kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Biurowiec Porta Mare, który dziś inaugurujemy to kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych, które będą służyć nie tylko rozwojowi biznesu, ale także będą wartością dla mieszkańców Elbląga. Pojawi się tu przestrzeń na usługi, handel i powierzchnie przeznaczone na działalność aparthotelu. Wierzę, że będzie to miejsce spotkań mieszkańców miasta, miejsce, w którym warto bywać – przekonuje Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP.

Zainaugurowany kilka dni temu przekop Mierzei Wiślanej jest bezdyskusyjnie wielką szansą dla Elbląga i całego regionu oraz daje ogromne perspektywy rozwojowe. Również nasza inwestycja wpisuje się w ten kierunek pozytywnych zmian, które są widoczne także poza największymi polskimi miastami. Program Fabryka - zainicjowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu i jej prezesa Cezariusza Lesisza - stawia na zrównoważony rozwój. Uruchomienie tej inwestycji oznacza reaktywację elbląskiej Wyspy Spichrzów i tchnięcie nowego życia w tę część miasta - podkreśla.

Porta Mare to wspólne przedsięwzięcie spółki Operator ARP oraz elbląskiego samorządu, który wskazał teren pod realizację inwestycji. Wyspa Spichrzów w średniowieczu stanowiła gospodarcze zaplecze miasta. Lokowano tam urządzenia konieczne do obsługi dalekosiężnego handlu, portu, stoczni, a także warsztaty rzemieślnicze i spichrze. Obszar ten jest objęty opieką konserwatorską, która zdeterminowała kształt budynku.

Bardzo się cieszę, że dziś – poprzez symboliczne wbicie łopaty budowa nowoczesnego biurowca w Elblągu staje się faktem. To szansa na dalszy rozwój, ale także prestiż. Jestem przekonany, że inwestycja stanie się impulsem do dalszego zagospodarowania Wyspy Spichrzów- podkreśla Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Nowoczesne budynki, które nawiązywać będą do dawnej zabudowy spichlerzowej zrealizowane w ramach Programu Fabryka, jak również nabrzeże, które zrealizuje samorząd w ramach funduszy pozyskanych z Polskiego Ładu stworzą bardzo atrakcyjną przestrzeń publiczną. To jeden z elementów wykorzystywania naszego wodnego potencjału, w kontekście rozwoju gospodarczego i turystycznego, w związku z wybudowanym kanałem przez Mierzeję Wiślaną – zaznacza.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka F.B.I. Tasbud. Posiadająca blisko 40 letnie doświadczenie firma zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych zarówno w Polsce, jak i m.in. na rynku skandynawskim, wschodnim, azjatyckim i afrykańskim.

Dzisiaj wzięliśmy udział w uroczystym rozpoczęciu budowy biurowca Porta Mare. To jeden z elementów rozwoju tego regionu, który przyczyni się do wzrostu jego znaczenia dla inwestorów z kraju i zagranicy, przy czym nie bez znaczenia jest wpływ tej inwestycji na możliwości jakie stwarza Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, a który właśnie oddany został do użytku - mówi dr inż. Andrzej M. Czapczuk, v-ce prezes zarządu i dyrektor generalny F.B.I. TASBUD S.A.