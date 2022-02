To tutaj rozegrał się tegoroczny Super Bowl. Poznaj niezwykły obiekt spod kreski HKS Architects

Finał rozrywek ligi NFL, nazywany powszechnie Super Bowl co roku przyciąga przed ekrany miliony odbiorców. Ale również elektryzujący, co same rozgrywki i występy muzyczne jest również arena, na której rozegrał się tegoroczny finał. Poznajcie bliżej stadion SoFi należący do tegorocznych zdobywców tytułu, Los Angeles Rams.

Finał Super Bowl to z pewnością jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze wydarzenie sportowe w USA. Mecz rozgrywany jest o mistrzostwo zawodowej ligi futbolu amerykańskiego, ale równie wielkie zainteresowanie co roku wzbudza występ artysty muzycznego w przerwie meczowej (w historii na Super Bowl występowały takie gwiazdy jak Bruno Mars, Jennifer Lopez, Shakira, Michael Jackson czy - w tym roku - Eminem) oraz reklamy emitowane w czasie transmisji rozgrywek.

Wart uwagi jest jednak również sam stadion, na którym w tym roku rozegrał się finał Super Bowl. SoFi Stadium w Inglewood, Los Angeles, którego gospodarzem jest drużyna Los Angeles Rams, to bowiem obiekt wyjątkowy. Zaprojektowany przez międzynarodowe biuro architektoniczne HKS Architects w miejscu dawnego toru wyścigowego Hollywood Park obiekt był w momencie oddawania do użytku najdroższym stadionem świata.

Kryty stadion... na świeżym powietrzu

Jak przeczytamy na stronie internetowej HKS Architects, projektując SoFi Stadium wzięli pod uwagę architekturę, styl życia, klimat, krajobraz, położenie geograficzne i przemysł południowej Kalifornii. Inspirowali się między innymi linią brzegową kalifornijskiego wybrzeża i graniczącym z nią Pacyfikiem - inspiracje te przełożyły się na formę bryły, jej miękkie linie i dynamiczne krzywizny. Autorom projektu zależało również na tym, aby zadaszony stadion stwarzał wrażenie otwartego obiektu. Wrażenie to udało się osiągnąć między innymi poprzez zaprojektowanie półprzezroczystego dachu.

Architekci musieli również spełnić rygorystyczne wymogi stawiane przez Federal Aviation Association z uwagi na bliskie sąsiedztwo lotniska LAX. To, co początkowo wydawało się największym wyzwaniem projektowym, architekci przekuli w jedną z najważniejszych cech projektu, przekładającą się na niezwykłą architekturę stadionu.

Mając na uwadze ograniczenia dotyczące wysokości budynku, HKS Architects zaplanowani nieckę stadionu z widownią i murawą na poziomie obniżonym o ok. 30 metrów w stosunku do pierwszej kondygnacji obiektu, co oznacza, że siedzenia znajdują się o dwa do trzech razy "głębiej" niż w innych tego typu obiektach. Następnie zrezygnowali z typowych ruchomych schodów i wind, zabierających widownię na trybuny, proponując serię ścieżek, które meandrują pośród pełnego zieleni krajobrazu wnętrz obiektu. To z kolei dodatkowo potęguje wrażenie przebywania na świeżym powietrzu.

W obiekcie pod jednym dachem znalazł się stadiom na 70 tys. miejsc, zadaszony plac American Airlines Plaza o powierzchni 1 ha oraz sala widowiskowa na 6 tys. miejsc. Budynek jest największym stadionem w lidze NFL, ale rozgrywki futbolu amerykańskiego i finał Super Bowl to nie jedyne wydarzenia, jakie odbędą się na SoFi Stadium. Już w 2028 roku obiekt, którego architekturę doceniono na początku tego roku w plebiscycie Prix Versailles World Prize for Architecture and Design, stanie się areną ceremonii otwarcia oraz zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.

Obiekt przyszłości naszpikowany nowymi technologiami